川普放行輝達H200銷中 趙怡翔喊免焦慮：是出售、不是生產

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普8日宣布開放出口輝達(NVIDIA)H200晶片到中國，換取銷售額25%分成，並已告知中國國家主席習近平。國安會副秘書長趙怡翔今接受廣播專訪表示，還不需要太焦慮，美國同意的是出售、不是生產，而且也不是最高階產品，川普的關鍵在於提出「抽成」，川普是商人，美國要在科技優勢與經濟利益之間要取得平衡。

趙怡翔接受寶島聯播網《新聞放鞭炮》主持人周玉蔻專訪，談到川普宣布批准輝達H200晶片出口到中國，趙怡翔表示，川普在APEC期間就已釋放訊息，「大家都在掌握當中」，但此事還不需要太焦慮，川普討論的是將美國H200晶片出售給中國，並沒有在中國生產，是出售晶片給中國，這和賴總統日前在紐約時報「Deal book」峰會所提到的其實是兩個層面。

廣告 廣告

對於賴總統日前提及2000年台灣先進製程到中國去的話，就沒有今天的台灣，趙怡翔解釋，賴總統指的是當時台灣晶片產業若到中國設廠、投資、發展，「把所有雞蛋押在那邊的話」，不會有今天台積電的成就，因為在業務、生產等層面已經在中國設了基地。

趙怡翔指出，川普同意輝達H200晶片出口的重點是，科技優勢與經濟利益之間要取得平衡，如果美國完全不讓中國採購新型美國的晶片，一開始美國會有很短期的利益與科技優勢，因為中國追不上。但中長期來說，中國會開始自己生產晶片，所以在某個層面上，給中國不是最高階的產品，是不是能降低中國發展自己晶片的急迫性，這也是另外一個思考點。

趙怡翔表示，川普同意出售輝達晶片的考量點很多，關鍵是川普的做法前所未見，就是「美國政府抽成」，這個就是生意人的腦袋，川普做的任何事情，無論是貿易、出口管制、晶片等，似乎都跟美國政府的進帳有關，大概川普注意到美國赤字很高，所以川普如果要做各方面的貿易、經濟科技談判的話，美國政府也要是受益人。

趙怡翔認為，這個是蠻有趣的做法，也是過去的美國並不常見的，關鍵就是美國希望在現有的環境下，持有現在的科技優勢，同時必須平衡經濟跟財政利益，所以現在這個狀況可能就是川普心中最好的平衡。

【看原文連結】

更多自由時報報導

川普放行輝達H200晶片出口中國 25％收益歸美國政府

KMT反年改最快12/12三讀 銓敘部曝這群人影響最大

獨家》藍幕僚籲韓國瑜為助理請命 工會幹部號召連署求撤案

2中國女遊日「假冒台灣人」！ 京都壽喜燒名店一句話拆穿

