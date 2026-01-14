川普放行！輝達H200晶片可銷往中國 客戶須承諾不用於軍事用途

根據外媒報導，川普政府週二正式允許輝達H200晶片出口中國，並公布相關規範，美國商務部指出，輝達出口至中國前，必須先由第三方測試AI技術能力，銷往中國的晶片數量，也不得超過輝達賣給美國客戶總量的一半。

此外，輝達也必須證明美國境內有足夠的H200晶片供應，中國客戶方面，也必須展現充分的安全程序，並承諾不得將晶片用於軍事用途。

不過美國科技媒體引述知情人士指出稱，中國已經告知部分科技公司，只有在用於大學研發實驗室等特殊情況下，才會批准採購輝達H200晶片。

