川普放行H200台股隨時再創史高？ 市場能不能開趴等聯準會點頭

H200鬆綁點火AI買氣，但FED降息決議前資金偏保守，台股強勢中帶著觀望氣氛。

台股今（9）日開盤情緒預計偏多，主因美國總統川普在Truth Social上發文，點頭放行輝達H200高階晶片可以銷往中國，市場立即解讀為「AI供應鏈解封」重大利多。此消息將直接受惠台灣AI伺服器、散熱、PCB、網通等族群，台灣權值股也在題材加持下，有機會推動大盤挑戰28,554點歷史高點，再創台股新頁。但台股開盤僅是小漲，後返綠、目前加權指數在28,300點上下游移。

不過，市場同時也面臨一個關鍵變數。變數便是聯準會（FED）降息決議即將於周四凌晨公布。全球投資人、機構基金都傾向「不輕舉妄動」，在重大政策未塵埃落定前保持觀望，使得台股上攻動能略顯壓抑。美股昨夜的走勢也反映出這種情緒，四大指數全數收小跌，那斯達克、S&P500與道瓊指數皆呈現低檔震盪。

相較之下，費城半導體指數逆勢上漲1.1%，主要是由美光、博通領軍，盤後更傳出輝達H200鬆綁消息，激勵整體AI科技股氣氛高嗨。這股力道可望延續至今日的台股盤面，AI概念供應鏈預期將成市場買盤主軸，為大盤提供上攻契機，但仍需留意FED決議前的震盪與短線情緒反覆。

另外，市場法人表示，全球軍工產業擴張週期已然展開，國防供應鏈一旦通過驗證便不易被取代，如果訂單來是來自政府便是相對穩定。倒是昨發出重訊的上曜集團，旗下世紀民生、斐成收購萬年清消息發酵下，斐成、萬年清早早鎖漲停，而世紀民生大漲9%，正在往漲停之路奔。



