川普放行H200晶片銷中！唐湘龍揭美國「棉花糖實驗」：中國放長線釣大魚

美國總統川普昨（9）日清晨於社群平台Truth Social發文宣布，他已通知中國國家主席習近平，美國將允許輝達將H200晶片出口至中國，條件是銷售收入中有25%要繳給美國政府。對此，資深媒體人唐湘龍在節目《東南西北龍鳳配》表示，美國對中國使用了「棉花糖測試」。

唐湘龍說明，棉花糖測試是史丹佛大學沃爾特·米歇爾博士1966年到1970年代早期在幼兒園進行的有關自制力之一系列心理學經典實驗，核心概念是「延遲滿足」，在幼童面前放一顆棉花糖，若其能忍住不吃，等待實驗者回來後可得到2顆，能延遲滿足的孩子長大後通常有更好的學業、工作和人生表現，這個理論強調自制力與延遲享樂是成功的關鍵。唐湘龍將此測試套用至中國AI產業。

唐湘龍表示，H200是美國丟給中國AI產業的棉花糖，但中國的AI產業看見美國開放H200會不會心動？會。現在中國本身產出GPU大約只能達到H100的規模，但面對美國的誘惑，中國願意忍耐。

唐湘龍認為，中國的產業之所以快速發展，並不是歸功於加入世界貿易組織等因素，而是中國對於市場性的判斷，中國雖是社會主義國家，但其對市場性判斷以及對建構可控生態的在乎非常佳，具備反市場、反直覺特質，面對誘惑具極高的對抗性。

東南亞國家逐漸轉向中國語言模型

唐湘龍指出，中國正默默地建構生態系，而此生態系是很政治的。西方的語言模型是高度的依附在英語霸權體系下，對英語世界的適用性和接納度很高，但被許多第三世界國家視為不友善，用起來很不順手。以東南亞國家為例，越來越多人改使用中國的語言模型，因為中國的語言模型除了開源，更對各國語言是友善的。

唐湘龍續指，中國強調生態系便是強調未來的市場，當美國過去祭出關稅戰時，中國便轉而出口至拉美、非洲，美國雖然看不上這些地區，但中國是放長線釣大魚，是一個市場培養的過程。

唐湘龍認為，中國不會拒絕H200的輸入，中國大型語言模型仍對輝達H200晶片具依賴性，但在大型語言模型以外技術面競爭，H200所發揮的挑戰性非常低，尤其中國AI應用在企業、科技和政府部門等領域形成巨大閉環，拒絕外來硬體進入帶來安全性問題。唐湘龍表示，AI競爭是戰略級別的競爭，在戰略級別競爭中，棉花糖理論永遠適用。

