川普放行H200銷售中國，要求25％分潤怎麼收？路透獨家：將以進口稅方式從台灣徵收

美國總統川普8日表示，美國政府將允許輝達的H200晶片（輝達目前第二強的AI晶片）出口到中國，並收取25%的費用。這項決定被視為輝達執行長黃仁勳拜訪華府的勝利，輝達也發表聲明，強調「此舉讓美國取得極為有利的周全平衡」。但在北京已告知企業「不要使用美國技術」的情況下，H200究竟能在中國做多少生意目前還是未知數；另一方面，川普政府該如何從輝達「分潤25%」呢？《路透》引用美方官員說法：這筆費用將以進口稅的形式，從晶片製造地台灣徵收。

廣告 廣告

《路透》指出，川普的決定為「該不該出口中國H200晶片」的爭論寫下休止符。川普於Truth Social發布這項消息後，輝達股價在盤後交易中上漲 2%。川普也在他的貼文中表示，他已將這項決定通知中國國家主席習近平，而習近平的反應「非常積極」。川普強調，美國商務部正在敲定這項協議的細節，相同的規定也將適用於其他AI晶片公司，例如超微（AMD）和英特爾（INTEL）。

川普在Truth Social寫道：「我們將保護國家安全，創造美國就業機會，並保持美國在人工智慧領域的領先地位」、「輝達的美國客戶已經在推進他們令人難以置信、高度先進的 Blackwell 晶片，很快還有 Rubin，這些都不屬於這項交易的一部分。」不過川普並未表明將授權賣給中國多少H200晶片，也沒有說明可能適用哪些條件，只表示出口將在「允許持續強大國家安全的條件下」進行。

更多風傳媒報導

