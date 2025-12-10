川普放行H200！ 美議員：黃仁勳捐款換的

美國總統川普對輝達H200晶片出口大陸開綠燈，民主黨參眾議員警告，這可能危害美國國安。美國政壇現在怎麼看輝達晶片出口的？

美國總統川普對輝達H200晶片出口中國開綠燈，引發批評。(圖／達志影像路透社)

美國總統川普近日批准輝達H200晶片對中國出口的決定，引發國會兩黨議員強烈反彈與擔憂。根據報導，此項協議允許輝達在符合美國國安條件下出口H200晶片至中國，並向美國政府繳納25%的費用。為規避美國憲法對出口稅的禁令，川普政府設計了特殊付款架構，安排晶片在台灣製造後先送往美國接受安全審查，再轉往中國，使這筆費用被歸類為進口稅或關稅。此舉不僅引起民主黨議員批評其危害國安，也讓共和黨人士表達憂慮，同時中國方面也可能限制國內對這類晶片的使用。

這項決定在美國國會引起強烈反響。民主黨眾院外委會嚴厲批評川普此舉是出賣美國外交政策和國家安全。民主黨參議員里德表示，所有與他討論此問題的職業軍官都認為，向中國提供這些晶片有害美國國安，他認為總統作為統帥未能保護國家安全，構成嚴重失職。另一位民主黨參議員范荷倫也表示，允許輝達向中國出口H200晶片的決定正在削弱美國的國家安全。

即使在川普所屬的共和黨內部，也有人對此決定表達擔憂。共和黨眾議員麥考爾在社群網站上指出，中國僅使用低階輝達晶片就能研發出DeepSeek等先進的開源模型，若能取得H200這類先進硬體，其發展潛力令人憂慮，特別是考慮到這些晶片對現代軍事應用的重要性。他敦促川普政府將這些晶片視為敏感的國安資產，而非單純的商業機會。

值得注意的是，北京方面對美國晶片的依賴也持謹慎態度。據金融時報報導，北京準備限制中國國內對輝達H200晶片的使用，這意味著中國的輝達H200買家不僅需要獲得美國的批准，還需要中國的核准。這顯示出中國仍將半導體生產的自給自足視為重要目標，以防範美國隨時可能收緊的晶片出口管制措施。

