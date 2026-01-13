川普放話了！美示警伊朗示威行動恐升高 籲公民火速離開

[FTNN新聞網]實習記者黃摯恩／綜合報導

伊朗各地抗議活動持續升高，當地政府以武力強勢鎮壓，釀成慘重死傷。美國駐伊朗虛擬大使館今（13）日發布最新安全警示，呼籲仍在伊朗的美國公民「立刻離開」，並提醒須做好網路長時間中斷的準備，事先規劃替代通訊方式。

美國政府警示，隨著伊朗抗議活動情勢不斷升高，呼籲仍在當地的美國公民「立刻離開」。（圖／翻攝Donald J. Trump 臉書）

受國際制裁與物價飛漲衝擊，伊朗自上個月28日起爆發大規模示威。官方隨後採取血腥鎮壓行動，傳出造成至少500人喪生、約1萬600人遭拘留。與此同時，美國總統川普（Donald Trunp）日前宣布，將對任何與伊朗進行貿易的國家課徵25％關稅，並強調命令「即刻生效、不可更改」。對此，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）回應，面對川普政府傳出正考慮軍事介入、聲稱要「保護示威者」，伊朗已為最壞情況做好準備，並直言國家「已準備好應對戰爭」。

隨著局勢持續升溫，美國駐伊朗虛擬大使館對美國公民發布安全警示，警告遍及伊朗全國的示威行動持續升溫，可能演變為更激烈的暴力衝突，導致當局大規模拘捕及人員受傷。安全警示提及，伊朗政府已持續升級安全措施，包括封鎖道路、擾亂大眾運輸及實施網路封鎖，出入境伊朗的航班亦出現限制或取消情形。

美方並呼籲美國公民做好網路長時間中斷的準備，事先規劃替代通訊方式，在安全許可下，考慮經由陸路前往亞美尼亞或土耳其離境，並強調，民眾應採取的第一項行動就是「現在離開伊朗」，且制定不依賴美國政府協助的離境計畫。

