川普放話了！ 違逆他的人都當不了聯準會主席

美國總統川普聲稱，凡是違逆他意志的人，都當不了聯準會主席。

彭博社報導，川普23日發文表示，希望新任聯準會主席一旦市場表現良好，就要降低利率。川普並表示，凡是違逆他意志的人，都當不了聯準會主席。（葉柏毅報導）

川普曾經多次表示，他希望能夠打破近期的趨勢，也就是，良好的經濟數據反而有時會出現市場拋售，原因就是投資人擔心通貨膨脹，以及聯準會相應升息。

川普說，過去，一有好消息，市場就上漲。如今，有好消息時，市場反而下跌，就是由於大家都認為利率會立即上調，以因應「潛在的」通貨膨脹。

不過，星期二的市場走勢，並沒有出現像川普所說的那種「趨勢」。美國商務部公布美國第3季GDP，成長4.3%，數字遠高於預估的3.3%，也高於前一季的3.8%。標普500指數因為這個利多消息，連續第四個交易日收紅，並創下歷史新高。

川普多次提到，低利率有助提振房地產市場，並表示他希望最終選定的聯準會主席，能夠就利率決策，徵詢他的意見。