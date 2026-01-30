川普放話將取消「加拿大製造飛機」認證 並課50%關稅

美國總統川普（Donald Trump）29日表示，將取消所有加拿大製造飛機的認證，並威脅對這些飛機徵收50％關稅，直到美國製造的灣流飛機獲得加拿大認證為止。這項突如其來的宣告可能對美國航空業造成嚴重衝擊。

川普稱將取消「所有加拿大製造的飛機」認證，並徵收50％關稅。（圖／路透）

川普在社群平台「真實社交」（Truth Social）上明確表示，將取消魁北克龐巴迪公司（Bombardier）製造的環球快車（Global Express）商務噴射機以及「所有加拿大製造的飛機」認證。他指控：「加拿大透過相同的認證程序，實際上正阻止灣流飛機產品在加拿大銷售。若這種情況未立即改正，我將對所有銷往美國的加拿大飛機徵收50％關稅。」

航空業諮詢公司「AeroDynamic Advisory」的董事總經理阿布拉菲亞（Richard Aboulafia）表示，從未有總統直接取消噴射機認證的先例，這類決定一向交由聯邦航空管理局（FAA）的航空安全專家負責。他警告：「在貿易戰中將飛機安全作為工具，是極其糟糕的想法。」

若川普真的讓所有加拿大製造的噴射機停飛，美國航空公司和乘客將受到嚴重打擊。除商務噴射機外，龐巴迪還生產CRJ支線客機，這些飛機主要用於接駁航班，將乘客從小型機場運送至大型機場。聯合、達美和美國航空公司都雇用使用CRJ飛機的區域航空公司提供接駁服務。

航空分析公司Cirium的數據顯示，若這些飛機被迫停飛，不僅會導致美國航班大範圍延誤，還可能使鄉村地區的小型機場失去航空服務。

阿布拉菲亞警告，若將CRJ噴射機從美國航空旅行系統中移除，將引發廣泛混亂：「這將是一場運輸災難。如果只是環球快車，問題不大。但若是所有加拿大製造的噴射機，美國航空旅行系統將受到嚴重影響。」

另外，目前尚不清楚川普提到的「所有飛機」是否僅指飛機還是包括直升機。加拿大是民用直升機的主要供應國，包括用於運送危重病患的醫療救援直升機。

