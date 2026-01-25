川普放話對加拿大徵100%關稅 又是TACO

（中央社渥太華2026年1月26日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）事先布局。「華爾街日報」（WSJ）報導，川普政府今年稍後將主導檢視美墨加貿易協定，卡尼今天表示，他預期會是高強度的檢視。貿易分析人士預期川普和他的談判團隊將會施壓加拿大做出更多讓步，以維持協定運作。過去一週美加貿易緊張關係升溫，川普和主要政府官員批評卡尼與美國最大競爭對手中國達成貿易緩和協議，並批評卡尼在世界經濟論壇（WEF）演說內容。外界多半認為卡尼演說內容是在指責白宮強勢利用經濟和軍事實力以實現地緣政治目標。川普24日曾揚言，如果加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。卡尼表示，加拿大與中國推動解決有關中國電動車及加拿大農產品和食品的特定關稅爭端，加拿大無意尋求與中國達成廣泛的自由貿易協定。卡尼在一場公布減稅措施的活動上表示，他認為其中一些評論和立場應放在美墨加協定即將受檢視的更大脈絡下看待。他還說，加拿大和美國有著「非凡的經濟和安全關係，但仍有進步

中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言