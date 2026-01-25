川普放話對加拿大徵100%關稅 又是TACO
(記者謝錦慧台北報導)加拿大總理卡尼日前訪問中國大陸，強調加強雙邊經貿合作。美國總統川普則在社群平台發文警告卡尼「州長」，倘若加拿大與中國大陸達成協議，所有輸入美國的加拿大貨品將立即面臨100%關稅。前立委蔡正元認為，加拿大沒事。
蔡正元24日在中天《前進戰略高地》節目中表示，加拿大沒事，美國怎麼吃下加拿大。加拿大現在做的是分散出口市場。很多人以為加拿大出口7成到美國去，他認為不用擔心，因為出口到美國的都是美國公司，沒有加拿大自己的公司，例如福特、GM等汽車工廠都在加拿大，當然都是賣給美國，這是美國公司，美國禁止他進口，不是打自己的腿嗎？最搞笑的是加拿大石油公司都是美國的公司，不讓他們開採，不怕石油公司股票跌嗎？這些都是川普的好朋友，怎麼可能禁止他們進口。
蔡正元指出，課關稅課到自己人頭上，這種搞笑的事，加拿大愛理不理沒關係。
其他人也在看
川普威脅加徵100％關稅 加國總理急重申：無意與中國簽自貿協議
外媒報導，加拿大總理卡尼25日重申，無意與中國簽訂自由貿易協議。卡尼強調，加拿大會尊重與美國和墨西哥簽訂的自由貿易協議，並承諾不會在沒有事先通知的情況下，與非市場經濟體尋求達成自由貿易協議，也無意與中國或其他非巿場經濟體達成這類協議，中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普揚言祭100%關稅 加拿大總理揭背後意圖
（中央社渥太華2026年1月26日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天表示，美國總統川普揚言對加拿大祭出100%關稅，很可能是為了今年稍後重新檢視美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA）事先布局。「華爾街日報」（WSJ）報導，川普政府今年稍後將主導檢視美墨加貿易協定，卡尼今天表示，他預期會是高強度的檢視。貿易分析人士預期川普和他的談判團隊將會施壓加拿大做出更多讓步，以維持協定運作。過去一週美加貿易緊張關係升溫，川普和主要政府官員批評卡尼與美國最大競爭對手中國達成貿易緩和協議，並批評卡尼在世界經濟論壇（WEF）演說內容。外界多半認為卡尼演說內容是在指責白宮強勢利用經濟和軍事實力以實現地緣政治目標。川普24日曾揚言，如果加拿大與中國達成自由貿易協定，將對所有加拿大輸美商品課徵100%關稅。卡尼表示，加拿大與中國推動解決有關中國電動車及加拿大農產品和食品的特定關稅爭端，加拿大無意尋求與中國達成廣泛的自由貿易協定。卡尼在一場公布減稅措施的活動上表示，他認為其中一些評論和立場應放在美墨加協定即將受檢視的更大脈絡下看待。他還說，加拿大和美國有著「非凡的經濟和安全關係，但仍有進步中央社財經 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
加國靠攏中國換喘息，川普祭100%關稅恫嚇，引爆北美供應鏈新風險
【財訊快報／陳孟朔】路透報導，美國總統川普(Donald Trump)上週六(24日)於自家社群媒體Truth Social發文，對加拿大祭出嚴厲警告。川普明確表示，若加拿大總理卡尼(Mark Carney)執意推動與中國的貿易協議，美國將立即對所有輸美的加拿大商品課徵100%關稅。他強調中國將「生吞」加拿大，徹底摧毀其企業、社會結構及生活方式，並斥責卡尼試圖將加拿大變為中國規避美方稅收的「轉運港」。美加關係近期因多項議題陷入僵局，包括卡尼公開批評川普對格陵蘭的領土野心。卡尼日前在達沃斯世界經濟論壇演說中指出，以規則為基礎的全球秩序已經瓦解，並呼籲「中等強國」應團結以避免淪為大國霸權的犧牲品。此番言論引發川普反擊，川普隨後撤回邀請加拿大加入其主導的「和平委員會」(Board of Peace)倡議，並宣稱加拿大是依附美國而生。卡尼於1月前往中國進行國事訪問，雙方達成初步協議，加拿大同意將中國電動車進口關稅由100%大幅下調至6.1%，換取中方降低對加拿大農產品的關稅。儘管川普在1月16日曾一度對此表示支持，但隨後態度急轉直下。加拿大美加貿易部長勒布朗(Dominic LeBlanc)則財訊快報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普不再容忍空頭支票？澳洲國民銀行點名美韓協議恐牽動韓元走勢
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，澳洲國民銀行(NAB)表示，韓元可能遭遇拋售，但如果韓國表現出準備從7月開始採取已商定的行動，那麼這種拋售可能不會持續。NAB外匯策略主管Ray Attrill表示，2025年7月達成的協議將韓國對美出口商品的關稅稅率從25%降至15%，但該協議包含一系列旨在改善美國出口對韓國市場准入的條件，似乎是缺乏一些切實的行動而激怒了美國總統川普。Attrill指出，別忘了，中國在川普1.0時期達成的貿易休戰協議中，顯然未能履行大部分承諾，所以看來川普這屆政府不會再上當了。財訊快報 ・ 17 小時前 ・ 發表留言
前行政院長陳冲：卡尼金句敲響台灣警鐘
行政院前院長陳冲26日指出，今年1月，加拿大總理卡尼在世界經濟論壇上語驚四座：「中型國家必須共同行動，因為我們自箇不上桌，我們就在菜單上」、「如只與霸權雙邊談判，我們只是弱勢談判、委曲求全」等金句連發，卡尼的金句，好像每句都針對台灣現狀，一再提到國際現勢是wake-up call（警鐘），只是不知道卡尼金句，能否叫得醒台灣政壇。工商時報 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
不滿加拿大總理傾中 川普威脅祭100%關稅
美國總統川普廿四日警告加拿大總理卡尼，若加國與中國大陸達成協議，將對加國輸美商品祭出百分之百關稅。卡尼當天隨後發布影片，...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
美財長：加中協議若越線 中國恐挨罰
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）25日加強對加拿大施壓，重申美國總統川普對加國加徵100％關稅的威脅。貝森特警告，如果加拿大和中國達成的協議超出已公布範圍，中國也可能面臨包括關稅在內的額外懲罰。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《國際經濟》川普嗆加國 祭100％關稅
【時報-台北電】美國總統川普24日強硬警告，若加拿大持續推動與中國的貿易合作，美方將對所有加拿大輸美商品課徵高達100％關稅，引發北美政經關係新一波緊張。川普直接向加拿大總理卡尼（Mark Carney）示警，加中深化經貿往來將對加拿大構成重大風險。 川普24日在社群平台Truth Social發文表示：「中國會把加拿大吃得連骨頭都不剩，徹底吞噬。」他進一步威脅：「如果加拿大與中國達成協議，所有進入美國的加拿大商品與產品，將立即面臨100％關稅。」 卡尼也在同日發布影片，呼籲國人支持本土產業，並未直接回應關稅威脅。他表示：「在我們的經濟受到外部威脅之際，加拿大人選擇專注於自我能掌控的事情。我們無法控制其他國家的行為，但我們可以成為本國最好的顧客。」 卡尼在1月上旬訪中時試圖修復雙邊緊張關係，就多項貿易與關稅議題達成共識。卡尼訪中後，川普一度釋出支持訊號，聲稱加拿大與中國簽署貿易協議「是件好事」。 加美貿易事務部長勒布朗（Dominic LeBlanc）還特地澄清：「這次並非簽署自由貿易協議，而是就數項重要關稅議題達成解決方案。」 但隨著政治氛圍轉趨緊繃，川普於24日指控中國可能藉加拿大時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
加拿大總理卡尼：無意與中國簽訂自由貿易協定
（中央社記者程愛芬溫哥華2026年1月25日專電）美國總統川普對加拿大和中國的貿易關係頻頻放出狠話，威脅將對加拿大徵收100%關稅。加拿大總理卡尼今天表示，無意與中國簽訂自由貿易協定。卡尼表示，根據美墨加自由貿易協定（USMCA），加拿大承諾不會在未事先通知美國和墨西哥的情況下，與非市場經濟體達成自由貿易協定。他說：「我們無意與中國或任何其他非市場經濟體這樣做。」他強調，加拿大與中國的近期貿易協議，是針對過去幾年出現的貿易問題作出調整，一切符合美墨加協定規定。卡尼本月赴中訪問4天期間，讚揚中國是比美國更可預測的貿易夥伴。對中國電動車關稅問題上，渥太華一改之前配合美國徵收100%關稅的政策，大幅降低中國電動車關稅，以此換取中國削減對加拿大農漁產品的高關稅。川普最初被問及中加貿易協議的看法時，僅表示「沒問題，他（卡尼）應該這麼做。我的意思是，簽署貿易協議對他來說是件好事，如果能和中國達成協議，就應該這麼做。」但昨天川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文警告，若加拿大成為中國商品進入美國的轉運港，美國將毫不猶豫祭出全面關稅反制。「如果加拿大與中國達成協定，所有進入中央社財經 ・ 1 天前 ・ 發表留言
一堆人做錯！寶特瓶正確回收「4步驟」曝光 最重罰6000元
【緯來新聞網】許多人在回收寶特瓶時，會習慣把瓶蓋丟掉，不過這樣的行為反而會汙染環境。雲林縣環保局就點緯來新聞網 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
台酒：回應市場需求 推出紅標米酒寶特瓶版
「紅標料理米酒」也有「寶特瓶」版。台灣菸酒公司今天表示，為回應消費者對便利性的期待，並使米酒能以更輕巧的形式融入日常生活，俗稱「紅標」的「0.6公升紅標料理米酒」推出寶特瓶包裝，回應外出及戶外料理等多元情境之使用需求。台酒公司表示，新版「0.6公升紅標純米料理米酒（寶特瓶裝）」將於2026年2月4日自由時報 ・ 6 小時前 ・ 發表留言
《大陸經濟》外資報告看好今年中國經濟
【時報-台北電】據民眾財訊26日電，大陸去年全年經濟數據出爐，國民經濟維持穩中有進發展態勢，多家機構對大陸出口的結構性升級尤為看好。 高盛在最新報告中指出，大陸出口已從「成本優勢驅動」轉向「技術與供應鏈效率驅動」，在新質生產力領域已經形成全球不可替代的產能集群；瑞銀指出大陸出口的競爭力非常強勁，出口產品結構的優化和再升級依然在推進，高附加價值、高科技產業的產品競爭力、市場佔有率依然在明顯提升。(編輯：林家祺)時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
川普威脅祭100%關稅懲罰，卡尼否認與中簽自貿協議
【財訊快報／陳孟朔】外電報導，加拿大總理卡尼(Mark Carney)週日(25日)在渥太華明確表示，加拿大「絕無意圖」與中國達成自由貿易協議(FTA)，此舉旨在平息美國總統川普(Donald Trump)對加中關係升溫的強烈怒火。卡尼強調，加拿大完全尊重《美墨加協定》(USMCA)中的承諾，即在未事先通知貿易夥伴的情況下，不會與中國等「非市場經濟體」尋求自貿協定。他解釋，近期與北京達成的協議僅是為了修正過去幾年關於電動車(EV)與農產品的特定貿易爭議，而非建立全面的自貿關係。川普24日在自家社交媒體平台「真實社交」(Truth Social)發出嚴厲警告，指稱若卡尼政府執意與中國簽署協議，將加拿大變為中方規避稅收的「轉運港」(Drop Off Port)，美國將立即對所有輸美的加拿大商品課徵100%關稅。川普甚至以「州長」(Governor)嘲諷卡尼，並宣稱中國將「生吞活剝」加拿大，摧毀其企業與社會結構。週日川普持續發文批評加拿大正在「自我毀滅」，並諷刺希望中國「別動冰球」，顯示美加關係因格陵蘭主權爭議與對中貿易政策已陷入極度緊繃。事實上，卡尼於1月14日至17日剛完成具有「破冰」意財訊快報 ・ 19 小時前 ・ 13則留言
卡尼弱國論 陳冲：台灣應警惕
全球地緣政治震盪不斷，甫結束的世界經濟論壇（WEF）上，加拿大總理卡尼的「中型國家自處之道」談話，引發全球熱議。前行政院長陳冲指出，卡尼在論壇中拋出的金句，好像每一句都針對台灣現狀，直指列強屢屢運用經濟整合為武器、以關稅為籌碼、以金融基建為脅迫，弱國則長期掙扎於互利的謊言中，猶如警鐘長鳴，只是不知道叫醒台灣政壇沒？中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
「弱國的力量始於真相」陳冲舉加拿大總理金句嘆「叫醒台灣政壇沒？」
「弱國的力量始於面對真相！」前行政院院長、新世代金融基金會董事長陳冲今（7）日發布一篇《卡尼金句 警鐘長鳴》，舉先後接續擔任兩個G7國家央行總裁、加拿大總理卡尼自稱「中型國家」，近來在世濟經濟論壇WEF金字連發，說不要誤信順從可以換取偏安，各國不要自欺欺人，「不再僅倚賴價值的實力，而也要倚賴實力的價值」，與規模相當國家的合作，尤其那句「中型國家必須共同行動，因為我們自箇不上桌，我們就在菜單上」，別在順從下喬裝有主權，應在國內外建立實力，最後陳冲說，「只是不知道卡尼金句叫醒台灣政壇沒？」Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 5則留言
卡尼訪中後 中國進口商加大採購加拿大油菜籽
知情人士透露，在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪中後，中國進口商已至少購入八批加拿大油菜籽。中時財經即時 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
睽違1年 去年12月景氣燈號亮出「熱絡」紅燈
國發會今天(27日)公布2025年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈代表景氣「熱絡」的紅燈。官員認為，國內經濟動能維持穩健，今年仍要留意貿易政策不確定性、主要國家貨幣政策走向，以及中國產能外溢造成的摩擦。 國發會27日公布去年12月景氣對策信號綜合判斷分數為38分，較上月增加1分，燈號轉呈「熱絡」紅燈，睽違一年再度亮出紅燈。9項構成項目中，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈，製造業營業氣候測驗點轉呈綠燈，各增加1分；批發、零售及餐飲業營業額轉為黃紅燈，減少1分；其餘6項燈號維持不變。 國發會經濟發展處處長陳美菊分析，受惠AI需求持續強勁，工業及服務業加班工時轉為黃紅燈、製造業營業氣候測驗點轉為綠燈；批發、零售及餐飲業營業額受春節採購需求遞延影響，轉為黃紅燈。另領先及同時指標皆持續上升，顯示國內經濟動能維持穩健。 展望今年，陳美菊認為，今年仍要留意貿易政策不確定性，尤其美國司法判決還沒公布，還有主要國家貨幣政策走向，美國降息、日本升息，可能影響金融市場波動，以及中國產能外溢造成的摩擦。她說：『(原音) 其實是中國的產能外溢效果還是存在，雖然他最近有些措施在處理，中央廣播電台 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
美股震盪未歇 含REITs基金抗波動
美股短期震盪未歇，格陵蘭情勢升溫，恐慌指數飆近18.8％。投信法人表示，近期市場波動加劇，但含REITs的多重資產基金，仍站穩腳步，績效繳出正報酬，展現抗波動防禦力。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
專家預測 川普任內 中美將簽第四公報
美國總統川普計畫4月訪問大陸，大陸國家主席習近平據稱也會在今年稍晚訪美。當川、習再次會面時，雙方對台灣議題的表態將備受矚目。美國知名國際關係學者艾利森（Graham Allison）預期，川普任內將會出現「中美第四公報」，而且這份公報的約束性可能比以往更強。中時新聞網 ・ 23 小時前 ・ 36則留言
南韓、加拿大、英國敢站川普對立面？謝金河：選對選錯攸關國家命運
站在川普對立面的三個國家，南韓、加拿大、英國命運會如何？財訊傳媒董事長謝金河表示，李在明拿小米手機和習近平玩自拍，英國首相施凱爾即將訪中，加拿大卡尼把中國汽車關稅從100%降到6.1%。世界的大格局是美中角力，每個國家都被迫選邊，選對選錯。攸關國家命運甚巨，台灣也在兩邊角力中！太報 ・ 20 小時前 ・ 1則留言