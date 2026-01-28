川普放話對韓「加關稅至25%」為了酷澎？韓外長：沒有直接關聯

美國總統川普日前突然揚言對韓關稅加徵至25%，引發關注，美媒披露，川普突然「翻臉」的因素之一，恐與南韓近期大舉調查電商巨頭「酷澎」有關，對說法，南韓外交部長趙顯（조현）今否認，並表示沒有直接關聯。

電商巨頭酷澎。（圖／路透社）

美國《華爾街日報》引述消息指出，美韓近期磋商多半涉及酷澎，美國副總統范斯（JD Vance）甚至揚言，若對科技美企採取行動，可能讓美韓協議受阻甚或破裂。酷澎去年發生南韓史上最大規模個資外洩，連帶爆出招募大量中國大陸籍員工、隱匿員工過勞死等問題，遭韓方立案調查。至於酷澎由韓裔美籍、哈佛商學院輟學生金範錫在2010年創立，2021年在首爾首次公開募股，此後將總部遷至西雅圖。

廣告 廣告

《韓聯社》引述趙顯今出席國會外交統一委員會全體會議時表示，「我方立即與美國國務院接觸，得到的結論是，這與酷澎或線上平台法並沒有直接關係。」但趙顯坦言，近期美方政策訊息變化快速，「短短幾天內就不斷有新的說法出現」，南韓必須在這樣的情勢下審慎應對。

延伸閱讀

立百病毒致死率近6成 防疫股全面噴發 這檔「題材對了」狂飆32％

台股再創新高！指數漲超過300點飆至32700點 台積電飆1800天價

美股標普創歷史新高！道瓊跌409點 台積電ADR漲1.69％