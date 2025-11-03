川普放話逐出北約 西班牙防長：美國讚揚西國貢獻
法新社報導，在美國總統川普(Donald Trump)揚言，由於西班牙的軍事支出未能達標，應該將它逐出北大西洋公約組織(NATO)之後，西班牙國防部長羅布雷斯(Margarita Robles)3日表示，美國讚揚了西班牙對北約的貢獻。
美國上週宣布，從北約敏感的歐洲東側撤出部分軍隊，北約東翼位於俄羅斯入侵烏克蘭的前線。
不過羅布雷斯說，五角大廈同時也表示，西班牙部隊在「捍衛歐洲與威懾政策方面，扮演著基本且至關重要的角色」。
她在馬德里的一場安全論壇指出，五角大廈祝賀西班牙在「強化這個大西洋聯盟」、以及在拉脫維亞派駐700多名士兵所做的貢獻。
羅布雷斯表示，「面對那些想說西班牙並非堅定盟友的人，西班牙是堅定的盟友…而且戰爭部(Department of War)上週也承認了」。她說的是美國國防部的新名稱。
這項說法和川普最近的言論形成對比。川普威脅要將西班牙逐出北約、並課徵收關稅「懲罰」。西班牙去年是北約成員國之中，國防支出在國內生產毛額(GDP)佔比最低的國家。
由美國主導的北約成員國今年6月同意大幅提高軍事支出至GDP的5%，以回應川普要求歐洲國家在自我防衛上投入更多資金的訴求。
