川普放話「必須完成」! 丹麥軍隊進駐格陵蘭 連共和黨都警告:恐終結總統生涯

[Newtalk新聞] 隨著北極地緣政治緊張升溫，丹麥近日已將陸軍士兵部署至格陵蘭島進行實兵演習。丹麥武裝部隊表示，部隊將在極端嚴寒、大風與暴雪環境中執行作戰訓練，這樣的氣候條件與過去熟悉的戰場截然不同，也對駐軍構成嚴峻挑戰。丹麥軍方坦言，北極嚴寒與厚重積雪迫使士兵快速適應，並從中累積寶貴經驗。





德國總理梅爾茨隨後公開聲援丹麥與格陵蘭島，強調「丹麥與格陵蘭島人民可以信賴我們的團結」。他指出，當前歐洲最迫切的安全威脅仍集中在東歐，而非西歐或北極地區，烏克蘭戰爭才是對歐洲整體安全、尤其是東歐安全的最大威脅。

廣告 廣告





丹麥政府明確指出，若美國企圖武力奪取格陵蘭，軍隊已準備好對任何攻擊者「開火」。 圖：翻攝自 X





梅爾茨透露，德國聯邦國防軍已完成一項針對格陵蘭島的偵察任務，相關部隊已撤離，目的是評估德國未來在多邊框架下可能的參與方式，具體貢獻將於適當時機決定。他同時強調，歐洲已準備好與美國展開對話，但所有對話都必須以「主權與領土完整」為不可動搖的基礎。





在經貿層面，梅爾茨也對美方可能對盟友加徵關稅提出警告，直言關稅最終將由進口國消費者承擔，在此情況下，美國消費者將付出代價，而歐洲工業、特別是德國經濟，亦將遭受實質衝擊。





德國總理梅爾茨公開聲援丹麥與格陵蘭島，強調「丹麥與格陵蘭島人民可以信賴我們的團結」。 圖：達志影像／美聯社





美國方面則持續以「北極與北大西洋安全」為由，呼籲對格陵蘭島施加更大影響力。歐洲北約成員國對此態度複雜，一方面認同歐洲盟友在格陵蘭島承擔更多責任符合跨大西洋共同利益，另一方面也對美國施壓方式感到不安。





據《POLITICO》報導，在總統川普多次揚言「吞併格陵蘭島」、並威脅對盟友加徵關稅後，歐洲領導人已開始為「沒有美國作為可靠夥伴的未來」做準備。布魯塞爾政壇甚至出現與華盛頓「分手」的討論聲浪，部分官員正探索建立以歐洲國家與烏克蘭為核心的「自願聯盟」，北約的未來角色也首次遭到公開質疑。





《紐約時報》則指出，面對川普展現的強硬姿態，歐洲官員普遍傾向選擇談判而非報復。分析認為，歐洲清楚意識到川普掌握更大的主動權與反制工具，而在面臨真實安全威脅時，歐洲仍可能不得不依賴美國。





面對川普展現的強硬姿態，歐洲官員普遍傾向選擇談判而非報復。 圖：翻攝自 鎮遠校尉





川普本人則強硬回應，聲稱「北約已經告訴丹麥20年了，必須消除格陵蘭的俄羅斯威脅」，並指責丹麥長期未採取有效行動，「現在是時候了，而且必須完成」。





不過，美國國內也出現反對聲音。多名共和黨高層私下警告川普，若真的對格陵蘭島採取軍事行動，其總統生涯恐將就此終結。





根據《天空新聞》報導，川普日前在與英國首相基爾・斯塔默通話時，罕見承認自己可能掌握了關於歐洲向格陵蘭島部署軍事力量動機的「不準確資訊」。他表示，這一誤解或許正是近期緊張升高的原因之一。斯塔默則試圖向川普說明，歐洲相關軍事行動的目的在於強化美國與北約的整體安全利益，並非針對美國本身。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

金正恩霸氣現場罷免內閣副總理! 怒斥對不負責任和消極官員不再期待

(影) 教會牧師竟是ICE特工? 網批：難怪都要蒙面 白宮不惜一切代價這樣做......