川普放話「我任內習近平不敢打台灣」！專家揭「背後真盤算」

政治中心／巫旻璇報導

美國總統川普本月3日下令對委內瑞拉採取突襲行動，成功拘捕總統馬杜洛與其妻子，外界也將目光轉向亞洲，關注此舉是否牽動兩岸局勢。川普7日接受《紐約時報》專訪時語出驚人，強調「我在白宮的一天，習近平就不會攻擊台灣」。針對這番談話，台大政治系名譽教授明居正分析，川普此舉等同「在剪習近平的裙邊」，既是警告也是壓力。





川普放話「我任內習近平不敢打台灣」！專家揭「背後真正盤算」藏戰略

台大政治系名譽教授明居正分析，川普此舉等同「在剪習近平的裙邊」，既是警告也是壓力。（圖／民視資料照）

廣告 廣告





川普在專訪中談到對委內瑞拉展開軍事行動的原因時指出，馬杜洛帶來的威脅與北京看待台灣的方式完全不同。他提到，台灣議題「是習近平自己的決定」，但他已向中方清楚表達，如果中國對台動武，「我會非常不高興」。川普直言，他認為習近平不會做出那個選擇，也希望事態不會往那個方向發展。當記者追問，中國是否可能趁著全球局勢動盪對台採取行動時，川普更語帶暗示，只要他仍是美國總統，北京不敢輕舉妄動。他強調：「也許換成別的總統後會發生，但在我任內不會」。

川普放話「我任內習近平不敢打台灣」！專家揭「背後真正盤算」藏戰略

台大政治系名譽教授明居正分析，川普（左）近來的一連串動作，包含對委內瑞拉下重手，本質上都是在「削弱習近平（右）的外圍」在剪習近平的裙邊。（圖／美聯社提供）









對此，台大政治系名譽教授明居正接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，川普近來的一連串動作，包含對委內瑞拉下重手，本質上都是在「削弱習近平的外圍」在剪習近平的裙邊，意圖降低中國在國際上的支撐力量。黃暐瀚也提到，川普第一任期剛上任時，明居正就預言他會圍繞主要競爭對手（中國）做出多方布局，不會正面硬碰，但會持續壓縮其影響力。明居正認為，川普高調喊話「習近平不敢在我任內攻台」，不僅是訊號，更是壓力，中國若真想採取行動，必須考量國際反應、美方立場是否真的會袖手旁觀等多層變數。













原文出處：川普放話「我任內習近平不敢打台灣」！專家揭「背後真正盤算」藏戰略

更多民視新聞報導

國際機場櫃台驚見目的地「中國台北桃園」！網酸爆：只有越描越黑

中國2歲童將「尿布煮海底撈火鍋」！網傻眼：上次撒尿賠994萬

命理專家預言2026「藍白綠火氣大」！台灣恐面臨「2災害」

