川普放話「遲早奪下格陵蘭」！ 當地居民憂：這次不是開玩笑

對於美國總統川普的「購買野心」，格陵蘭民眾開始感到憂心。（示意圖，pixabay）

美國總統川普對格陵蘭的「購買野心」正從國際笑話轉變為實質的地緣政治威脅。川普近日再度強硬表態，聲稱美國將以「這種或那種方式」拿下這片北極領土。對此，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）週一迅速做出回應，強調島嶼的安全與防禦權屬於北約（NATO），並重申拒絕被美國併吞。

「無論如何都要拿到」：川普併吞宣言引發全球焦慮

根據《RFI》報導，川普對格陵蘭豐富的稀土礦產與戰略位置垂涎已久。過去外界多將「買下格陵蘭」視為川普的驚人之語，但他週日（11日）更進一步表示，美國勢必會取得該領土，且手段將更加激進。

這番話引起格陵蘭首都努克（Nuuk）街頭的不安。35歲的神學系學生賓瑟（Nuunu Binzer）對外媒表示：「第一次川普說要買我們時，大家都笑了，但這次他表現得非常有侵略性，讓人笑不出來。」

丹麥首相重話警告：美若發動「武裝攻擊」北約將瓦解

面對美方的強勢索取，丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）發出嚴厲警告，直言美國若對格陵蘭發動任何形式的武裝攻擊，將標誌著北約組織的終結。

為了安撫華府並展現主權實力，丹麥政府已於2025年斥資900億丹麥克朗（約新台幣4,442億元）重金投資該區安全建設。雖然根據1951年的條約，美國在通知丹麥後即可增派駐軍，但丹麥正極力確保格陵蘭不會從自治領土變成美國的「第五十一州」。

尋求戰略緩衝：丹麥與格陵蘭組「聯合陣線」赴美

為了因應迫在眉睫的危機，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）正積極與格陵蘭外交部長莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）會晤，試圖在前往華盛頓與美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）談判前，達成內部共識，展現團結姿態。

報導指出，格陵蘭自1979年起實施自治，長期目標是脫離丹麥獨立，而非轉投美國懷抱。多項民調顯示，島上5.7萬名居民強烈反對美國接管。而科技界極度渴求格陵蘭尚未開發的稀土礦物，這也是引發強權爭奪的主因。

北極領土爭奪戰正式升級

雖然丹麥媒體透露，丹麥國會與格陵蘭領導層在如何對美談判上仍有分歧，但雙方一致認同「絕對不接受任何形式的美國接收」。隨著本週三（14日）雙方代表即將抵達華府，這場攸關北極主權、國防安全與稀土資源的世紀談判，已成為全球關注的焦點。

