川普政府二度宣布對台軍售 總統府：台美合作夥伴關係緊密

中國持續對台文攻武嚇，從未放棄以武力併吞台灣，對印太威脅日益增加；美國政府在美東時間週三（17日）宣布對台提供價值111億美元（約新台幣3,515億元）軍售，目前已向國會遞交知會程序。對此，總統府今（18）日對美宣布對台軍售一事表達誠摯感謝，更再次彰顯台美合作夥伴關係緊密；面對區域安全挑戰日趨嚴峻，明年度台灣國防預算將按照北約標準，達到GDP 3％以上。

美國政府於美東時間17日就對台軍售共8案進行「知會國會」程序，包括「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」、「魚叉飛彈可修件檢修」，可望於1個月後正式生效。

對此，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，我國政府對美國政府宣布對台軍售一事表達誠摯感謝；此舉再次展現美國政府持續依據《台灣關係法》及「六項保證」，落實對台灣的安全承諾。

郭雅慧指出，此次軍售為本屆川普政府第二度宣布對台軍售，再次彰顯台美合作夥伴關係緊密，亦充分顯示美國政府對台灣國防需求的高度重視。面對區域安全挑戰日趨嚴峻，明年度台灣國防預算按照北約標準將達到GDP 3％以上，並可望在2030年前達到GDP 5％，政府先前亦提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。台灣將持續推動國防改革，強化全社會防衛韌性，展現自我防衛決心，並以實力維護和平。

同時郭雅慧也說明，台海及印太地區的和平穩定，對於國際社會的安全繁榮不可或缺；台灣將持續與美國等理念相近國家深化合作夥伴關係，堅定捍衛自由民主的普世價值，並維繫區域的和平穩定與繁榮發展。

對於美最新對台軍售，國防部表示，本次美政府同意供、售之武器裝備，「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」、海軍「標槍反甲飛彈續購」等5案，均為「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」中之案項；國防部將於立法院審議通過特別預算後，依程序辦理軍購案發價書簽署作業。

國防部也重申，美方基於「台灣關係法」與「六項保證」，持續協助我方維持足夠之自我防衛能力，並快速建立強韌嚇阻戰力、發揮不對稱作戰優勢，是維持區域和平穩定的基礎；對美方軍售決定，國防部表達「誠摯感謝」。

