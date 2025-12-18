川普政府再度對台軍售！總額逾3510億元 總統府致謝：持續展現自我防衛決心

[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導

美國政府於美東時間17日就多項對台軍售案完成「知會國會」程序，總金額約111億美元（約新台幣3510億元）。對此，總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，政府表達誠摯感謝，並強調此舉再次展現美國依據《台灣關係法》與「六項保證」，持續落實對台灣的安全承諾。

總統府發言人郭雅慧今（18）日表示，政府表達誠摯感謝。（圖／總統府提供）

此次對台軍售共計8案，內容涵蓋國軍「台灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、「M109A7自走砲」、「海馬士遠程精準打擊系統續購」、「拖式飛彈續購」、「反裝甲型無人機飛彈系統」，以及海軍「標槍反甲飛彈續購」與「魚叉飛彈可修件檢修」，範圍橫跨陸、海、空與整體作戰指管能力。

郭雅慧指出，這是本屆川普政府第二度宣布對台軍售，顯示台美合作夥伴關係的緊密程度，也充分反映美國政府對台灣國防需求的高度重視。她直言，面對區域安全情勢日益嚴峻，台灣必須持續強化自我防衛能力，以回應外在威脅。

她並表示，政府規劃明年度國防預算將依北約標準達到GDP3%以上，並可望於2030年前提升至GDP5%，同時已提出「強化防衛韌性及不對稱戰力特別預算」。未來台灣將持續推動國防改革、強化全社會防衛韌性，並與美國等理念相近國家深化合作，共同維繫台海及印太地區的和平、穩定與繁榮。



