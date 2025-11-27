川普政府再推「美國優先」！外國人明年起國家公園門票貴三倍

川普政府宣布，將從明年起調漲國家公園門票價格，並對國際遊客增收額外費用，這項「美國優先」計畫將確保美國居民「繼續享有可負擔的價格」。美國內政部於當地時間25日發布此項公告。

明年起美國國家公園景點門票針對外國人將漲價。（ 示意圖／unsplash ）

《Axios》25日報導，根據內政部的聲明，從2026年1月1日起，在「美國優先」入場費政策下，「非居民將支付更高的費率，以協助支持美國公園的維護與保養。」此外，美國內政部還將在2026年舉辦「居民限定的愛國免費日」，包括國家公園管理局110週年紀念日以及多個假日，其中包括國旗日，聲明中特別指出這也是川普總統的生日。

這項新收費政策將使美國居民的國家公園年票價格維持在80美元（約2500元新台幣）不變，但國際遊客從明年1月1日起必須支付250美元（約7800元新台幣），漲幅達170美元（約5300元新台幣）。此外，沒有年票的非居民遊客在參觀大峽谷、優勝美地和黃石等11個最受歡迎的國家公園時，除了標準入場費外，每人還需額外支付100美元（約3100元新台幣）的費用。

美國內政部長伯根（Doug Burgum）在X上發布的影片中表示，對國際遊客的價格上調「確保他們公平分擔保護和維護這些珍貴地方的責任。」

美國內政部聲明還提到，「美利堅之美」（America the Beautiful）系列通行證（包括年票、軍人票、老年票、四年級學生票和通行票和無障礙票）將在Recreation.gov上提供完全數位化格式。此外，國家公園管理局正在為摩托車騎士擴大可負擔性和便利性，所有「美利堅之美」通行證現在將涵蓋每張通行證兩輛摩托車。

