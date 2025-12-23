川普政府再重擊綠能產業 以國安為由全面暫停離岸風電工程
美國川普政府週一（12/22）宣布，將暫停所有正在建造的離岸風電計畫工程，理由是國家安全。這項決定影響深遠，也是川普政府不斷打擊綠能產業的最新舉措之一。
《華爾街日報》、《彭博新聞》報導，美國內政部宣布已暫停5項風電計畫工程的聯邦租約，地點均位在美國東岸，原因是「國防部近期完成的機密報告中，認定這些計畫存在國家安全風險」。
內政部長柏根（Doug Burgum）表示，暫停租約是為了因應「正在浮現的國安風險」，包括相關對手技術的快速演進，且大型離岸風電計畫靠近美國東岸人口密集區。
受影響的離岸風電計畫包括：位於麻薩諸塞州瑪莎葡萄園島外海的「葡萄園風電一號」（Vineyard Wind 1）；將為羅德島州與康乃狄克州供電的「革命風電」（Revolution Wind）；維吉尼亞州沿岸離岸風電（Coastal Virginia Offshore Wind）；以及紐約州外海的「日出風電」（Sunrise Wind）與「帝國風電一號」（Empire Wind 1）。
根據彭博資訊統計，這五項風電計畫的總承諾資本為280億美元（約8830億元台幣）。
康乃狄克州民主黨籍州長賴蒙特（Ned Lamont）表示，他週一已與柏根通話，柏根表示國安疑慮主要與地面雷達可能受干擾有關。拉蒙特轉述柏根的話說：「我們會盡快查清楚，但在此之前，恐怕一切都得先停下來。」
賴蒙特直言：「我認為他們根本是在編理由，這是一個非常難合作的政府團隊。」
維吉尼亞州共和黨籍聯邦眾議員基根斯（Jen Kiggans）對此表示「深感失望」，並指出她已與政府及州長楊金（Glenn Youngkin）合作數月，試圖保住風電計畫。她矢言將繼續奮戰。
麻州民主黨籍州長希利（Maura Healey）則形容此舉「違法」，並表示她正「與受影響的州與開發商密切合作，確保計畫能完成」。她說：「這項決定讓人們在節日期間失去工作。」
美國離岸風電產業近年蓬勃發展，但已因成本飆升而財務受創。川普政府週一宣布暫停五大計畫租約，則是迄今針對風電產業最重大的挫折之一，也讓美國風電產業的前景陷入更多不確定性。
川普競選總統時就對風電產業表示輕蔑，上任後首波行政命令即暫停陸上與海上風電計畫的聯邦許可與租約，引來多家廠商提起訴訟。
本月稍早，一位聯邦法官才裁定總統對新風電計畫的禁令違法。如今川普政府以國安理由出手限制風電產業，是否更具法律基礎仍有待觀察。
雷蒙詹姆斯金融公司（Raymond James）分析師莫察諾夫（Pavel Molchanov）表示，離岸風機可能干擾雷達，多年來一直眾所周知，「我很懷疑又有任何有關軍事疑慮的新資訊出現，而且憑著這些資訊就能迫使計畫停工」。
進步派智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）今年8月估計，受川普政府打擊風電政策影響、面臨風險的離岸風電計畫，涉及約1.2萬個直接就業機會與5000個間接就業機會。
美國海洋產業協會（National Ocean Industries Association）會長米利托（Erik Milito）則呼籲政府解除暫停措施，並表示相關計畫早已通過國防部的嚴格監管審查。
