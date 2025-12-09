川普政府准輝達H200晶片銷往中國、25％分潤怎抽？ 白宮官員：從台灣收出口關稅

[Newtalk新聞] 美國總統川普周一（8 日）在社群 Truth Social 宣布，在符合國安條件下，允許輝達（NVIDIA）能把旗下 H200 晶片出口至中國，但條件是「美國政府將對每顆晶片利潤抽成 25%」。根據白宮官員透露，這筆分潤金將從生產地台灣於出口時，以關稅形式收取。

《路透社》引述一名白宮官員報導，川普所謂的「美國將取得 25% 分潤」，將以關稅形式實際徵收，未來 H200 在台灣製造後運往美國時，必須先進入美國繳交 25% 的進口稅，由商務部工業安全局（BIS）進行國安審查後，才能進一步出口給中國客戶。

川普並未說明將授權出口多少 H200 晶片，也沒提到可能適用哪些條件，僅表示出口將在「能維持保障國家安全的條件下」進行；若審查未能通過，晶片將被卡在美國境內，企業無法對外銷售，形同將出口主導權全面掌握在華府手中。

「我們將保護國家安全，為美國創造就業機會，並保持美國在 AI 領域的領先地位」，川普在 Truth Social 上寫道。 輝達的美國客戶已經在推進其令人難以置信的、高度先進的 Blackwell 晶片項目，不久之後還將推出 Rubin 晶片，該兩款晶片都不包含在這項交易中。

H200 晶片的效能顯著高於目前獲准出口中國的 H20 晶片，美國智庫指出，若中國取得 H200，其 AI 研究機構將能建構性能更接近美國頂尖系統的運算平台，但成本也將同步提高。而除了輝達，川普也指出，超微（AMD）、英特爾（Intel）與其他美國科技公司未來也可能比照辦理；外界解讀，這意味美國正建立一套「AI晶 片出口稅制」，未來所有欲銷往中國的高階晶片，都可能面臨相同的 25% 關稅門檻。

輝達則發出一份聲明表示：「向經商務部審核批准的商業客戶提供 H200，這種深思熟慮的平衡，對美國而言是一件好事。」上周，輝達執行長黃仁勳才與川普會面，黃仁勳也清楚美國政府對出口管制的立場。

事實上，輝達與 AMD 在今年八月已達成協議，願將中國晶片銷售收入的 15% 回饋美國政府，如今，川普直接將比例調升至 25%，成了 AI 晶片監管的新標準。

