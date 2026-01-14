川普政府刑事調查聯準會主席鮑爾 全球央行、銀行高層紛紛聲援

在美國總統川普(Donald Trump)政府威脅對美國聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)提起刑事訴訟後，全球央行總裁和華爾街銀行的執行長13日紛紛聲援鮑爾，這不僅證明了鮑爾在聯準會任內建立的人脈，也突顯了美國央行在全球金融市場的重要性。

在包含參議院銀行委員會成員在內的幾位共和黨國會議員12日表達反對後，各界紛紛聲援鮑爾。參議院銀行委員會有權阻止總統任命更聽命行事的聯準會主席提名人。

鮑爾的任期將在今年5月到期。鮑爾11日晚間透露，美國中央銀行已經收到了美國司法部的傳票，要求他說明他如何向國會匯報聯準會華盛頓總部25億美元翻修工程的情況。

鮑爾一改他過去對川普威脅解雇他所採取的非對抗態度，他公開指控這項調查是向央行施壓，迫使其大幅下調利率的恐嚇手段。

這個情勢發展甚至引發了一些國會的鮑爾長期批評者的懷疑，他們先前並未對川普重塑聯準會的舉動表示反對，包含川普試圖撤換聯準會理事庫克(Lisa ‍Cook)、但至今尚未成功的行動，川普政府指控庫克涉及貸款詐欺。

北達科他州的共和黨籍參議員克芮麥(Kevin Cramer)13日指出：「我的意思是，我們有很多人不滿意他的證詞」，但她補充說，鮑爾去年6月的發言「幾乎稱不上犯罪」。

參議院多數黨領袖圖恩(John Thune)告訴記者，司法部應該在某個時間點向參議院簡報針對鮑爾的調查。這位南達科他州的共和黨籍參議員說：「聯準會可不鬧著玩的」，「如果他們掌握了什麼，那最好是真的。」

在美國政府的報告顯示，去年12月的消費者物價指數年增2.7%後，川普13日再次要求鮑爾調降借貸成本，並再次指控鮑爾在翻修工程中犯下不當行為。

川普華盛頓準備前往底特律時告訴記者：「他超支數十億美元的預算，所以他不是無能，就是詐欺。我不知道他是哪一種，但他肯定沒有把工作做好。」

川普說：「我們有非常低的通膨。這將給『為時已晚的鮑爾』機會，給予我們一次非常漂亮的大幅降息。」

被問到針對鮑爾的調查是否會影響任命新聯準會主席的時機，川普說：「不會」，被問到他預期何時會宣布決定時，川普說：「在未來幾週的某個時間點。」

交易員持續押注，過高的通膨將讓聯準會在6月前無法降息，即使是在川普任命的新央行總裁任內，聯準會今年最多可能只降息2次，遠低於川普希望的次數。

歐洲央行、英國央行、加拿大銀行，以及8個其他機構表示，鮑爾行事正直，而且央行的獨立性對確保物價和金融市場穩定至關重要。

瑞典、丹麥、瑞士、澳洲、南韓、巴西與法國央行總裁，以及國際清算銀行(Bank for International Settlements)的高階官員簽署的一項罕見聯合聲明表示：「我們堅定支持聯邦準備制度和鮑爾主席。」

摩根大通執行長戴蒙(Jamie Dimon)13日告訴記者：「我們認識的所有人都相信聯準會的獨立性」，「這(調查)可能不是個好主意，在我看來它將產生反效果，推升通膨預期，並可能逐漸推升利率。」