川普政府力拚年底前古巴政權更迭 積極在哈瓦那挖牆腳安插內鬼
美國總統川普在出兵抓走委內瑞拉總統馬杜洛後，將矛頭轉向古巴，評估該國經濟瀕臨崩潰，因此正試圖透過能源勒喉、經濟封鎖、內部策反這三管齊下的方式，更迭古巴政權。然而，一黨統治、禁止反對派存在的古巴，是否真能成為下一個委內瑞拉，仍充滿高度不確定性。
華爾街日報引述消息報導，在美國成功拉下委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）之後，美國總統川普政府士氣大振，正尋找古巴政府內部人士，希望能在年底前促成一項協議，把共產政權推下台。這些人士說，川普政府評估認為，古巴在失去馬杜洛這位關鍵金主之後，其經濟已接近崩潰，該國政府從未像現在如此脆弱。
美國官員表示，雖然官員們對於終結這個統治古巴近70年的共產政府尚無具體計畫，但他們逮捕馬杜洛，和對馬杜洛的盟友所做的讓步，是給古巴的一個警告，也是一個可供借鏡的藍圖。
川普對古巴的三管齊下
川普在1月11日的一則社群媒體貼文中表示，「我強烈建議他們現在就做出協議，在一切還來得及之前。」並補充，將不再有「任何石油或金錢」流向古巴。一名美國官員表示，華府打算切斷支撐古巴用電的石油，來削弱該政權。據經濟學家稱，古巴可能會在幾週內耗盡石油，導致經濟陷入停滯。
在美國試圖切斷古巴能源之際，也同時對古巴經濟下手。川普政府正將矛頭指向古巴的海外醫療任務，這是古巴政府最重要的外匯收入來源之一，手段包括對被控推動該計畫的古巴及外國官員，實施簽證禁令。
一位美國官員也表示，在邁阿密和華府的古巴流亡者及公民團體的會議中，相關人士正集中精力尋找現任政府內部能看情局勢走向、並願意出面達成協議的人，以促成在年底前古巴政權更迭。先前美國在1月3日逮捕馬杜洛的行動，就也得到了委內瑞拉領導人核心圈內一名線人的協助。雖然美國尚未公開威脅要對古巴動用軍事力量，但川普政府官員私下表示，那場大膽突襲逮捕馬杜洛的行動，應可作為對古巴的暗中警告。
部分川普政府官員表示，並不認同過去那種推動政權更迭的策略。其中一名川普政府高官說，川普更傾向在可能的情況下促成協議，並在機會出現時加以利用，就像在委內瑞拉的情況一樣，這可能意味著一邊加大施壓，一邊暗示白宮願意就「下台方案」進行談判。
古巴政權更迭後怎麼走？
官員指出，川普及其核心圈子認為，推翻古巴的共產政權，是他重塑整個西半球國家安全戰略的關鍵考驗。美國國務院在一份聲明中表示，從美國國安利益角度來看，古巴應該讓一個有能力的民主政府來治理，並拒絕成為我們對手的軍事與情報服務據點。
許多川普的盟友期待的結果，不只是對古巴施壓，而是共產統治的終結。但把這個資金枯竭的政府拉下台，可能引發動盪與人道危機，這正是川普在委內瑞拉時極力避免的情況，所以他當時選擇讓核心忠誠派系繼續留在位置上。
知情人士表示，若美國成功更迭古巴政權，美國必須尋找一套具體的「下一步」方案，以及誰能取代現有政權。然而，委內瑞拉的模式可能難以套用在古巴身上，因為古巴是一個一黨制的史達林式國家，禁止政治反對派、公民社會幾乎不存在；而委內瑞拉則有反對派運動，過去也曾出現頻繁的抗議活動與選舉。
曾任歐巴馬政府官員朱尼嘉（Ricardo Zuniga）表示，「這些人對付起來要難多了。」並補充，「根本沒有人會被說動，去站到美國那一邊。」
古巴政權近70年死守體制
在將近70年的歷史中，古巴政權從未願意就其政治體制的改變進行談判，僅實施過斷斷續續且微小的經濟改革。
古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Diaz-Canel）日前在紀念在保護馬杜洛期間喪生的古巴官員儀式上表示，「不存在任何投降或屈服的可能性，也不可能有任何建立在脅迫或恐嚇之上的理解。」
古巴政府在壓制貧困民眾的不滿情緒方面手段高明。它只經歷過2次大規模抗議，一次是在1994年的首都哈瓦那，另一次是在2021年，當時有數以萬計的古巴人走上各地街頭。人權團體估計，政府目前關押的政治犯超過1000人。
