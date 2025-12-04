川普政府力挺「年年春」訴訟 拜耳股價應聲大漲

美國政府近日正式介入德國化工巨頭拜耳（Bayer）公司所面臨的數萬件「年年春」（Roundup）除草劑致癌集體訴訟案。川普政府的司法部已向美國最高法院提出請求，敦促受理此案，並支持拜耳的主張：應以聯邦法規優先權，阻擋各州法院基於「未盡警告義務」所進行的相關索賠訴訟。此舉被視為拜耳在長達數年的法律戰中，可能迎來的一個關鍵轉捩點，並對未來的美國農藥法規與糧食安全產生深遠影響。



拜耳執行長比爾．安德森（Bill Anderson）於12月3日公開表示，美國政府的正式支持很可能成為這場曠日持久的官司的關鍵轉折點。他強調：「這對美國農民、對美國消費者，甚至對美國的糧食安全來說，都是一個非常重要的議題。」

聯邦政府表態力挺：股價應聲大漲



消息一出，市場反應熱烈。根據路透社的報價顯示，拜耳股價應聲大漲，盤中一度衝上多年來的新高點，反映出投資人對聯邦政府支持可能帶來法律前景明朗化的樂觀態度。

拜耳的法律困境源於其在2018年以630億美元收購美國農業生技公司孟山都（Monsanto）後，一併承接了「年年春」除草劑引發的大規模訴訟。數萬名原告指控該除草劑的主要成分「嘉磷塞」（glyphosate）導致他們罹患癌症。

拜耳的核心訴求是：既然農藥的標籤內容已由美國環保署（EPA）依據《聯邦殺蟲劑、殺菌劑與滅鼠劑法》（FIFRA）統一規範，各州就不應自行要求加註不同的癌症警告。簡而言之，該公司主張，由於聯邦政府從未要求其標示產品會致癌，公司不應因「未標示」致癌警告而受到各州法律的追訴與懲罰。

川普政府的司法部副部長D．約翰．紹爾（D. John Sauer）在本月稍早正式向最高法院遞狀，正式採納並支持拜耳的立場。司法部主張，聯邦農藥法應該壓過各州「未盡警告義務」的訴訟，若最高法院受理並同意此主張，可能直接導致數萬件針對拜耳的求償案件全數失效或受到大幅限制。

科學分歧：國際與美國國內標準不一

此案的另一關鍵爭議點在於「嘉磷塞」致癌性的科學認定分歧。

國際衛生單位的看法與美國國內監管機構存在顯著差異：世界衛生組織（WHO）旗下的國際癌症研究署（IARC）認為，嘉磷塞「可能對人類致癌」。然而，美國本土的環境保護署（EPA）則認定，「按指示使用時，嘉磷塞不太可能對人類致癌」。

試圖將法律戰提升至影響美國農業政策層面



安德森強調，全球主要糧食與安全監管單位都對嘉磷塞進行了測試，結論均認定其安全性，並稱這並非一個政治問題。他表示：「幾百位拿納稅人薪水的科學家一致認定某產品安全，這總該有點分量吧。」

農民與經濟影響的考量

儘管拜耳已花費上百億美元和解了部分案件，仍有數萬件訴訟尚待解決。安德森在聲明中表示，美國政府的表態支持是最高法院願意接案的關鍵因素，並指出：「美國政府的支持是一大步，也是美國農民的好消息，他們需要明確的法規環境。」

他同時警告，此案的風險極高：「若聯邦法被錯誤適用，將危及農民取得創新工具的機會，也會衝擊美國整體經濟投資。」這番話凸顯了拜耳試圖將這場法律戰提升至影響美國農業政策與經濟發展的層面。



