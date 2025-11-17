川普政府力推…短期私人健保取代歐記健保？保費便宜卻暗藏陷阱
俗稱歐記健保的「可負擔健保法」(Affordable Care Act, ACA)補貼將於今年到期，數百萬民眾面臨保險費用飆升的困境，預期有些人會考慮改買川普政府官員大力推廣的短期私人健保計畫，號稱是歐記健保的替代選項。這些方案確實比較便宜，但也處處是陷阱。
華盛頓郵報報導，短期計畫與大多數健保不同，無需涵蓋過往病症，甚至連孕產婦保健、心理健康等基本需求也不涵蓋。凱瑟家庭基金會(KFF)數據顯示，近一半的短期方案不涵蓋門診處方藥、四成不涵蓋心理健康服務；而所有符合ACA要求的方案都必須涵蓋這些服務。
KFF指出這些方案的保障漏洞百出，加州、紐約州等5州已禁止銷售此類方案，另有9個州制定極嚴格規定，以致沒有保險公司願意銷售短期方案；這也代表著目前仍有36州允許銷售此類方案。甚至一些大型保險公司也質疑依賴這些短期計畫是否明智，並警告許多消費者可能會誤以為它們是全面的保險。
不過這些方案確實通常更便宜，價格可能只有歐記健保市場HealthCare.gov或各州營運的健保市場計畫的一半。如佛州一位40歲的非吸菸者能保的最便宜ACA方案每月花費可能約500元，而短期方案則為320元。短期方案先前的保單有效期間僅4個月，2018年川普政府為對抗歐記健保，延長至最多可達3年。去年拜登政府將此類保單恢復到4個月有效期，然而今年川普政府又宣布將重新定義「短期」。
阿肯色州的工業電子產品銷售員海斯(Robert Hays)付出慘痛代價，他以為聯合健保(UnitedHealthcare)旗下公司Golden Rule健保公司的方案跟傳統健保差不多。海斯舉重扭傷脖子後需要進行頸部手術，他說甚至獲得保險公司的「事先授權」，結果卻以過往病症為由拒絕理賠，最後面臨高達11.6萬元帳單。海斯的律師史溫德(Ken Swindle)表示這些保險簡直糟糕透頂，人們以為自己能獲得全面的醫療保險，但事實並非如此，而且通常為時已晚才會意識到。
不過一些保險代理人表示，短期健保方案仍然適合某些人，例如身體健康、較短的就業空窗期、退休後至65歲前(還未加入紅藍卡Medicare前)，或收入超過標準而無法獲得ACA補貼的人，都可以購買幾個月的短期健保。
