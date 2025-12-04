川普政府加強H-1B簽證審核 曾涉事實查核、貼文過濾者恐遭拒

2025年12月2日，美國總統川普在白宮一場活動中微笑。路透社



美國總統川普政府將加強對專業人才H-1B簽證的審核。媒體報導，美國國務院週二（12/2）發出內部電文，明言對於任何曾參與言論審查（包括事實查核、社群內容過濾等）的申請人，簽證審核官都應考慮拒發簽證。

H-1B簽證主要讓美國企業得以聘用外國專業人才，對於高度仰賴印度與中國人才的美國科技業非常重要。

路透社、彭博新聞報導，國務院週二向駐各國領事官員發出的電文，以大寫字體標明「注意：曾對美國人進行或協助言論審查的申請人」。電文內容要求，官員應檢視H-1B簽證申請人的履歷或LinkedIn 網站個人檔案，檢視其是否曾在涉及錯誤資訊、假訊息、社群內容過濾、事實查核、合規與網路安全等領域工作。

電文中明言，若申請人有同行家人，則家人的履歷也應納入考量。

電文寫道：「若你發現申請人曾負責或共謀在美國對受保護言論進行審查限制（censorship）或試圖審查限制，應依據《移民與國籍法》相關條款，做出該申請人不具資格的決定。」

電文指出，所有簽證申請人皆受此政策約束，但因H-1B簽證申請人多在科技領域工作，「包括在涉及受保護言論壓制的社群媒體或金融服務公司」，因此需更嚴格的審核。

電文要求領事官員：「你必須徹底調查他們的就業歷史，以確保未參與此類活動。」報導稱，相關規定同樣適用於首次及重複申請者。

關於H-1B簽證將針對「限制言論自由」加強審核一事，先前未曾被報導。美國國務院未回應路透社的置評請求。

路透社指出，川普2.0政府將針對保守派言論的壓制視為外交政策重點。

官員多次對歐洲政治表態，譴責歐洲當局對右翼政治人物的壓制，包括羅馬尼亞、德國與法國，並指控歐洲政府以反制假訊息為名，限制對移民的批評等觀點。

今年5月，國務卿盧比歐（Marco Rubio）威脅將對「審查美國人言論者」實施簽證禁令，包括美國人在社群媒體上的言論。他還暗示，該政策可能針對監管美國科技公司的外國官員。

此外，川普政府也已大幅收緊對學生簽證申請人的審核，要求美國領事官檢視任何可能對美國持敵意的社群媒體貼文。

川普9月已大幅調高H-1B簽證的新申請者的申請費用，自1000美元調升至10萬美元。

在此之前，川普與共和黨人曾多次指責民主黨前總統拜登（Joe Biden）政府鼓勵網路平台打壓言論自由，主要聚焦於對疫苗不實資訊及選舉假新聞的內容審核。

