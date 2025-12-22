川普政府加碼祭3000美元津貼 促非法移民「自願離境」

美國總統川普(Donald Trump)自今年1月上任以來加強打擊非法移民，美國國土安全部(DHS)今天(22日)表示，政府將加發津貼給同意「自我驅逐」的移民，從原本的每人1000美元增加至3000美元(約新台幣9萬4000元)。

國土安全部指出，這筆津貼將發放給今年底前簽署同意書並離開美國的非法移民。除了補貼金之外，政府也將提供免費機票，供移民返回母國。

國土安全部長諾姆(Kristi Noem)在聲明中態度強硬地表示：「非法外籍人士應該好好利用這份禮物並自我遣返，因為如果他們不這麼做，我們也會找到並逮捕他們，讓他們永遠不能再入境。」

廣告 廣告

美國國土安全部今年5月曾表示，對一名非法移民進行逮捕、拘留並驅逐，平均需花費1萬7000美元。相較之下，發放3000美元津貼讓移民主動離境，對政府而言更具效益。

川普自1月重返白宮以來，便矢言要以每年100萬人的速度展開史上最大的移民遣返行動。截至目前為止，美國政府今年已遣返約62萬2000名移民，明年還要投入數十億美元預算、增聘數千名移民官以及和民間企業合作，進行更強勢的移民掃蕩行動。