川普政府動刀教育部 職能分拆4部會稱培育「黃金時代」勞動力

美國聯邦政府結束史上最長的43天停擺後，白宮週二（11/18）表示，川普政府正採取措施解散教育部，以縮小聯邦政府在教育領域的職能，轉而賦予各州更多管轄權。相關措施無需國會批准。

作為這項工作的一環，美國教育部宣布與勞工部、國務院、內政部、衛生及公共服務部等4個聯邦部門建立新的合作夥伴關係，以共享或轉移其目前履行的一些職能。

路透社報導，美國教育部在新聞稿表示，新方針將「精簡聯邦政府在法定教育課程上的活動，減少行政負擔，並重新聚焦課程與活動，以更好地服務學生和受助者」。

據白宮聲明，教育部與勞工部建立的新合作夥伴關係，旨在精簡中小學教育計畫的管理流程，並使現有課程與勞動力計畫更緊密結合，各學區運作的英語作為第二語言（ESL）課程、特許學校、藝術教育、識字教育等基礎教育課程均屬此類。

聲明續指，教育部與勞工部共同管理K-12教育計畫，將建立一套協調統一的人才發展策略，為美國的「黃金時代」培育勞動力。各州仍將獲得所有撥款資金，但款項將透過勞工部而非教育部撥付。

另一項合作協議將把針對美洲原住民教育的計劃管理職責移交內政部，該部轄下包含印第安事務局。同時，川普政府將國際學生的教育與語言學習計畫管理職責移交國務院，稱該部門更能有效簡化資金流程、改善資訊收集並「促進國家安全利益」。

這項措施引發美國政壇強烈反應。民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）將此形容為對公立學校教育的攻擊，指責川普政府不但不致力降低美國人的教育成本，反而執意懲罰弱勢學生，「唯有國會擁有關閉教育部的權力，在我任內絕不允許此事發生。」

今年3月，美國總統川普（Donald Trump）曾表示，將全面履行對保守派選民的承諾，要求關閉教育部。「我們將把教育歸還給各州，這正是它應有的歸屬」，他在簽署一項行政命令前如此宣示，該命令要求在法律允許的「最大範圍內」關閉教育部。

儘管聯邦政府需經國會立法才能正式廢除教育部，美國教育部長麥馬洪（Linda McMahon）仍於3月宣布裁撤超過1300名員工，稱這是該部門「最終使命」的一部分。

