川普政府又獲勝！最高法院裁決護照應依照出生證明標示性別

美國川普政府要求護照性別欄必須依照出生證明上的性別標示。路透社資料照片



美國最高法院週四（11/6）裁決，川普政府得以繼續要求護照性別必須依照出生證明，而非持有者的性別認同標示。這也是美國總統川普重返白宮已來，又一次在保守派法官為多數的最高法院判決中獲勝。

最高法院週四針對護照性別標示欄規範發布裁決書指出，該政策並未涉及性別歧視。裁決書上寫著：「護照上顯示持有人出生時的性別，和顯示其出生國一樣，並未違反平等保護原則。在這兩種情況下，政府只是陳述歷史事實並未對任何人施以差別待遇。」

廣告 廣告

最高法院3名自由派法官則一致投票反對，並認為此規定將讓護照持有人面臨更多「暴力、騷擾和歧視行徑」。

川普今年初簽署行政命令宣告，未來美國政府將只會依照出生證明和生物檢驗證明承認兩種性別「男性及女性」。國務院依此行政命令更改護照性別欄規定，在新發放或更換護照上的性別欄，必須符合出生時的性別。

跨性別團體對此向法院提出告訴，指出持有與外表不同性別的護照，將讓持有人出國時面臨刁難、言語騷擾甚至被視為違法罪犯。波士頓地區法院今年4月判決此政策構成性別歧視，違反憲法第五修正案保障的平等保護權，並在6月進一步對全國發布禁止採取新規定的禁制令。川普政府一路上訴至最高法院。

最高法院判決出爐後，美國民權聯盟（ACLU）高級法律顧問戴維森（Jon Davidson）痛批：「強迫跨性別人士持有不符合其意願的性別標示護照，將讓他們面臨騷擾和暴力…助長川普政府對跨性別人士及憲法權利的攻擊。」

美國於1970年代在護照上增加性別欄位。聯邦政府於1990年代初期允許持有者依照醫療證明更改性別。2021年，時任總統拜登取消須附上醫療證明的規定，並允許持有者將性別欄標示為「X」，即既非男性也非女性。

美國最高法院9位大法官中有6人為保守派，3人為自由派。自川普重返白宮後，保守派法官把持的最高法院幾乎讓川普政府百戰百勝，迄今已做出約20多項有利裁決。

更多太報報導

稀土和核電不能受制！川普見中亞5國領袖 拉鈾礦大國哈薩克抗衡中俄

習近平已抵三亞 料將主持「福建號」航母入列式

不再堅稱關稅全由外國買單 川普：美國人也會付一點