川普政府取消H-1B簽證抽籤 優先核發給高薪人才

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國國土安全部今天表示，將以新的方式取代長期沿用的H-1B工作簽證抽籤制度，新制度將優先核發給具高技能、薪資較高的外籍勞工。

路透社報導，這項變革是川普政府一連串行動的延續，目的在重新塑造簽證計畫。批評者認為，簽證計畫已淪為願意低薪工作的海外人才輸入管道，但支持者主張，這項計畫有助推動創新。

美國國籍暨移民局（U.S. Citizenship and Immigration Services）發言人特拉格瑟（Matthew Tragesser）表示：「現行的H-1B登記隨機抽籤程序被美國雇主利用與濫用，他們主要目的是以低於支付給美國勞工的薪資引進外籍勞工。」

今年稍早，美國總統川普簽署一項公告，對高技能勞工的H-1B簽證徵收每年10萬美元（約新台幣317萬）的費用，這項公告目前面臨法律挑戰。此外，川普也推出要價100萬美元的「金卡」簽證，作為富裕人士取得美國公民身分的途徑。

宣布這項新規的新聞稿指出，這項規定「與政府其他重要改革一致，例如總統公告要求雇主為每份簽證額外支付10萬美元費用，作為取得申請資格的條件」。

歷來，H-1B簽證一直是透過抽籤制度核發。今年，亞馬遜（Amazon）是目前核准件數最多的企業，有超過1萬張簽證獲得批准，其次是塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services）、微軟（Microsoft）、蘋果（Apple）與谷歌（Google）。加州是H-1B簽證持有者最集中的州。

根據今天的新聞稿，新制度將「實施加權遴選流程，提高H-1B簽證分配給高技能、高薪（外國勞工）的可能性」。新制度將於2026年2月27日生效，將適用於即將到來的H-1B名額上限註冊季。

H-1B計畫的支持者表示，這是聘用醫療人員與教育工作者的重要途徑。他們認為，這項計畫促進了美國的創新與經濟成長，並讓雇主能在專業領域填補職位空缺。

但批評者指出，這些簽證往往核發給入門階層職位，而非需要專業技能的高階職位。雖然這項計畫目的在避免壓低薪資或排擠美國勞工，批評人士說，企業可以透過將職位歸類為最低技能等級，即使聘僱的員工擁有較豐富的經驗，也能支付較低薪資。

每年核發的新簽證數量上限為6萬5000張，另有2萬個名額提供給擁有碩士以上學歷的人士。（編譯：張曉雯）1141224