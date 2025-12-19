川普政府啟動跨部會審查 擬准許輝達 H200 晶片銷往中國

火報記者 陳銳/報導

美國總統川普近日正式啟動跨部會審查，可能將允許輝達（NVIDIA）旗下的先進人工智慧晶片 H200 首次出口至中國市場。

根據消息指出，負責監管出口管制政策的美國商務部，已將輝達的許可證申請送交至國務院、能源部及國防部。根據美國出口法規，各機構將有 30 天的時間提出審核意見。儘管審查程序公開化，但一名政府官員強調，這將是一場「極其徹底」的評估，而非形式上的流程，不過，最終的核准權仍握在川普手中。

廣告 廣告

H200 出口案已交由美跨部會嚴審，各單位須於 30 天內提意見，最終由川普核定。圖:istockphoto

該政策轉向在美國政壇引發強烈震盪，尤其是對華立場強硬的鷹派人士。批評者認為，儘管 H200 並非輝達最尖端的 Blackwell 系列，但其運算能力仍足以顯著增強北京的軍事人工智慧應用，並削弱美國在 AI 競爭中的戰略優勢。

前白宮國安會官員、現任美國外交關係委員會高級研究員克里斯·麥奎爾（Chris McGuire）對此表示強烈憂慮。他指出，H200 是目前限制中國 AI 發展的關鍵因素，若准許大規模出口，將是「嚴重的戰略錯誤」。

拜登（Joe Biden）政府此前以國安為由，對中國實施了極為嚴格的先進 AI 晶片封鎖，而川普政府儘管在第一任期內對中國技術竊取行為採取強硬態度，但目前其核心幕僚——包括白宮 AI 顧問大衛·薩克斯（David Sacks）——則傾向於認為：讓中國購買美國晶片，反而能有效抑制華為等中企加速研發自主設計的腳步。

市場數據顯示，中國對 H200 的需求極為強勁，且由於中國初期的預期訂單量已超出產能，輝達目前正考慮增加 H200 的產量。儘管川普政府有意放行，但未來仍面臨兩大變數：一是跨部會審查是否能通過國安評估；二是北京當局是否願意接受附帶高額稅率的美國晶片。