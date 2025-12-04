川普政府嚴打生育旅遊 赴美生子綠卡更難拿

來美國生小孩本身不是問題，問題出在入境時刻意隱瞞、生產後去辦低收入福利，甚至利用假地址、假文件來規避醫療費，才是美國社會真正反感的部分，「會不會最後變成納稅人買單？」

文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）

走進加州一處高級住宅區，有一間華人經營的月子中心，外觀就像一般獨棟住宅，沒有招牌，庭院草木修剪整齊。走進屋內，客廳寬敞有大片落地窗，陽光自然灑入；二樓有多間臥房，擺放哺乳椅、嬰兒用品，環境類似美國影集常見的社區民宅，乍看之下更像包棟Airbnb，而不像台灣人印象中的月子中心。

廣告 廣告

川普挑戰出生公民權 當美國人爸媽行不通

然而這樣看似平凡的場景，如今正站在川普行政命令挑戰「出生公民權」的風暴核心。這裡的客人多半持短期簽證來美待產，等孩子出生就返國；在美國現行制度下，孩子只要在美出生，就自動取得美國公民身分（俗稱「美寶」）。

這種赴美生子的模式，過去在台灣、韓國與中國等地風行。富商企業家到演藝圈名人，都曾視「美寶」為替孩子保留未來選項──無論是留學、工作，甚至移民。今年1月，美國總統川普提出行政命令挑戰出生公民權，這種做法能否持續已被打上問號。

美國「出生即公民」制度已經實施超過125年。根據1868年通過的憲法第14修正案，「在美出生或歸化並受其管轄者，皆為美國及居住州的公民」；1898年最高法院在「黃金德（Wong Kim Ark）案」進一步確認，父母雖不是美國人，只要孩子在美出生，就自動取得公民身分。

這項制度原本是為確保南北戰爭後，黑人與前奴隸的公民身分不再被剝奪。美國至今仍是少數堅持「出生地主義」的國家，國籍的判準重在出生地而非父母是誰。孩子的公民身分與父母的身分有時並不同步，就算父母是短期停留、非法滯留，甚至剛抵達美國，只要孩子在美出生，就能取得公民身分。

生美寶拿綠卡恐夢碎 父母合法身分要先過關

川普政府針對出生公民權提出行政命令，主張第14修正案裡的「受其管轄」應重新限縮。命令內容明確指出，若父母不是美國公民或合法永久居民，即便母親是持觀光、學生等短期簽證合法入境，在美國出生的孩子也不再自動取得公民身分。等於把公民取得的判準，從「出生地」改為「父母的法律身分」。

支持者的論點是現行制度提供了非法入境者與短期入境者「透過生子取得美國籍」的誘因，形成制度漏洞；行政命令的目的就是要把這個誘因從源頭削弱，希望透過限縮出生公民權，降低生育旅遊與非法越境的動機，並讓「誰能成為美國人」重新回到「先確認父母是否合法」的軌道。

這項行政命令目前遭多州政府與團體提告，已進入司法程序。未來能否生效，要看聯邦法院、最終可能是最高法院的解釋，最快也要等到2026年才會明朗。

事實上，利用出生公民權大肆進行生育旅遊，衍生非法產業鏈，過去曾在加州引爆執法大掃蕩。2015年，聯邦當局曾在南加州大規模搜索數十家涉嫌非法營業的月子中心，查出做假文件、住商混用、教導如何申請低收入補助等違法行為，不少負責人最後遭起訴、判刑。

生育旅遊折射美國焦慮 月子中心拚代孕求生存

外界常把生育旅遊與非法劃上等號，但移民律師陳啟耕指出，美國法律界線其實很清楚，到美國生產至今仍合法。他說只要合法入境，能提出資產證明、有能力全額支付醫療費、不申請低收入補助、不做假文件並在簽證期限內離境，移民官就可能放行。

「來美國生小孩本身不是問題」，問題出在入境時刻意隱瞞、生產後去辦低收入福利，甚至利用假地址、假文件來規避醫療費，這些才是美國社會真正反感的部分，「不是『美寶』惹禍，是濫用制度的人惹禍」。而川普的行政命令，就是把這些「濫用」視為理由，主張把公民資格綁回「父母的法律身分」，封住「來美國生就能拿國籍」這個入口。

月子中心負責人Cindy的觀察也相同。她說會被移民官擋下的人，通常不是因為懷孕，而是文件不完整、回答不一致，或看起來有隱瞞動機。她建議客戶在來美前，完成醫院預約、取得產檢報價，甚至預先付款，並準備好存款證明與醫療文件。她強調美方真正介意的是「會不會最後變成納稅人買單？」

目前川普行政命令的法律攻防仍未落幕，政策未定，赴美生子案例比以往減少許多。原本主力接待赴美生子家庭的月子中心，有的倒閉，有的轉型接待代孕寶寶尋求出路。對正在考慮赴美生子的家庭而言，很多人抱持觀望態度。一些合法月子中心仍在運作、醫院仍接生，合法入境者仍可在美國生產，但未來制度走向已不再像過去那麼篤定。

圖:美國總統川普上任首日簽署行政命令，取消在美出生即享有公民權。圖為保母在加州一間月子中心餵奶。