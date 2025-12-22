川普政府大規模召回29名駐外大使！強化「美國優先」外交布局

美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志／美聯社）

美國總統川普（Donald Trump）政府正在召回29名原本擔任外國大使及其他高級使館職務的職業外交官，此舉被視為該政府為重塑美國海外外交布局，並確保外交人員完全支持川普「美國優先」（America First）議程所做的安排。

綜合外媒報導，美國政治新聞網站《政客》（POLITICO）率先披露了此次的大使召回事件，此舉已引發部分國會議員及美國外交官工會的關注與憂慮。

2名國務院官員透露，上週至少有29個國家的美國駐外大使被告知，他們的任期將於明年1月結束。這2名官員因涉及敏感的內部人事調整而要求匿名。

據悉，所有被召回的外交官均於前總統拜登（Joe Biden）時期被任命，他們在川普2.0初期的首次大規模官員清洗中倖存了下來。然而，情勢在17日急轉直下，這些外交官陸續收到來自華盛頓官員的通知，告訴他們即將被召回。

雖然外交大使一般任期約為3至4年，但他們必須服從總統的安排。官員解釋，受此次調整影響的人員並不會失去外交服務職位，因此若他們願意，可返回華盛頓接受其他任務。

國務院對於具體數字及受影響的大使未作評論，但對此調整進行辯護，稱這是「任何政府的標準程序」。國務院指出，大使「是總統的個人代表，總統有權確保派駐各國的人選能推動『美國優先』政策。」

非洲是受此次召回影響最大的洲，共有13個國家的大使被調回，包括：蒲隆地、喀麥隆、維德角、加彭、象牙海岸、馬達加斯加、模里西斯、尼日、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、索馬利亞及烏干達。

亞太地區其次，有6個國家的大使被召回，包括：斐濟、寮國、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、菲律賓及越南。

與此同時，歐洲則有4國（亞美尼亞、馬其頓、蒙特內哥羅及斯洛伐克）受影響；中東2國（阿爾及利亞及埃及）、南亞2國（尼泊爾及斯里蘭卡），以及中南美洲2國（瓜地馬拉及蘇利南）的大使亦在此次召回的範圍內。

