川普政府官員告訴參議院 沒有在委內瑞拉駐軍計畫

川普上週六更曾公開表示，美國將在委內瑞拉政治過渡前「負責運作該國」，並多次提及委內瑞拉龐大的石油資源，引發外界對「新型帝國主義」的疑慮。 圖：翻攝自兩位領袖的臉書，新頭殼後製

[Newtalk新聞] 美國參議院稍早針對逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）相關問題舉行閉門會議，列席的國安部門官員向參議員們表示，沒有在委內瑞拉部署地面部隊的計畫。

《政客》雜誌（Politico）報導，根據與會的參議員透露，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）和國務卿盧比奧（Marco Rubio）在會中證實，為了提高影響力以穩定該地區局勢，美國海軍將無限期地繼續部署在委內瑞拉周邊地區。

曾任海豹突擊隊員的參議院軍事委員會成員希伊（Tim Sheehy）透露：「我們繼續對委內瑞拉實施海上封鎖的原因顯而易見，因為委內瑞拉獨裁政權利用其石油儲備，實際上將其當作一個全球提款機，資助世界各地的非法組織和流氓國家，從朝鮮到伊朗，再到哈馬斯和真主黨，所以，是的，我們將繼續維持封鎖，直到達成目標為止。」

議員們透露，盧比奧在會中明確表示，委內瑞拉目前正處於過渡時期，希望這段過渡時期能促成自由選舉，並最終由反對派領袖馬查多（Maria Machado）領導國家。

佛羅里達州共和黨參議史考特（Rick Scott）表示，他本週與馬查多進行了交談，並正在努力促成這一結果。他也表示，他希望委內瑞拉釋放政治犯，他認為其中有幾名美國人。

史考特在談到川普政府時說：「他們有計劃，他們會執行這個計劃，我們將實現民主。我相信他們致力於建立一個擁有自由選舉的民主國家，我們終將實現這一目標。但這將會很困難。」

印第安納州共和黨參議員楊恩（Todd Young）表示，簡報的大部分內容都集中在抓捕馬杜洛的行動上，儘管政府官員也「重點討論了接下來的行動將如何進行」。

據密蘇里州共和黨參議員霍利（Josh Hawley ）透露，司法部長邦迪（Pam Bondi）告訴參議員們，司法部法律顧問辦公室已發布一份新的備忘錄，概述了抓捕馬杜洛的法律依據。

但民主黨人表示，他們關於這項行動合法性的許多關鍵問題仍未得到解答。亞利桑那州民主黨參議員加列戈（Ruben Gallego）告訴記者：「他們總是帶六個人來，每人發言15分鐘，然後我們只有5分鐘提問時間。這簡直是胡扯。」

美國參議院本週將就一項戰爭權力法案進行一次重要的投票，該法案要求川普對委內瑞拉採取任何後續軍事行動都必須獲得國會批准。此前，一項類似的法案在11月未能通過，僅獲得兩名共和黨人的支持。

賓州民主黨參議員費特曼（John Fetterman）暗示，他可能與民主黨同僚決裂，反對維吉尼亞州民主黨參議員凱恩（Tim Kaine）、肯塔基州共和黨參議員保羅（Rand Paul）和其他民主黨人共同提出的兩黨戰爭權力決議。

費特曼去年曾支持川普對伊朗核設施發動攻擊的決定，但在去年11月卻支持了一項關於委內瑞拉的戰爭權力決議。在聽取簡報後，他認為將針對委內瑞拉的行動與美國在伊拉克的軍事行動相提並論是「錯誤的類比」。

費特曼說：「我可能是目前唯一願意承認委內瑞拉人民可以擁有更好結局的民主黨人。」

