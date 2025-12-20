川普政府宣布8項軍售 日經亞洲曝台灣為何不再優先買戰機軍艦

美國政府17日一口氣宣布8筆對台軍售，總金額約新台幣3500億元（逾111億美元）。日經亞洲20日報導指出，這筆軍售的核心內容是已在烏克蘭戰場上證明，能有效摧毀俄羅斯戰車與指揮據點的武器。專家認為，此案標誌著美國對台軍售方向出現轉變，從台方過去幾年偏好採購的F-16戰機與軍艦等高單價裝備，轉向更聚焦於防止解放軍登陸的武器系統。

根據此前新聞，美國國務院批准項目包括海馬士遠程精準打擊系統續購、M109A7自走砲、反裝甲型無人機系統、戰術網路系統、標槍反裝甲飛彈續購、拖式飛彈續購、AH-1W型直升機零附件，及魚叉飛彈可修件檢修。

一名美國政府消息人士指出，台灣轉變優先順序有兩大原因，其一是2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國隨即進行飛彈試射，其二則是烏克蘭在抵禦俄羅斯入侵過程中，所展現的成功與不足經驗。

這位人士表示，儘管台灣先前曾尋求採購戰機與軍艦等高價平台，以安撫國內民意並向北京傳達象徵性訊號，但近期的重點則更加務實。

美國海軍退役少將、華府智庫「保衛民主基金會」（FDD）資深研究員蒙哥馬利（Mark Montgomery）表示：「這項軍售方案包含多種武器，將使中國難以在台灣建立並維持灘頭陣地。」

蒙哥馬利指出，無人機將有助於阻止中國部隊登陸，即便成功登陸，也難以機動。至於地面系統，從ATACMS與海馬士等長程精準導引飛彈，到榴彈砲、標槍與拖式飛彈等較短程武器，都「將使中國部隊面臨風險」。他進一步指出，台灣能部署的反介入彈藥越多，解放軍地面部隊所承受的風險也就越高。

亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員高潔（Jie Gao）指出，此次軍售案公布的時機相當耐人尋味。她表示，消息曝光之際，「美中貿易談判已推進至較為穩定的階段」。她說：「北京當然會抗議，但軍售不至於促使北京退出雙方已經達成的貿易協議。」

