川普政府將對輝達輸中H200晶片抽稅25% 台積電：不予置評

川普政府將對輝達H200輸中晶片徵收25%稅金，台積電表示，對此無評論。李政龍攝



美國總統川普8日宣布批准輝達H200晶片出口到中國，每筆交易將徵收25%稅款；而根據外媒報導，這筆稅款會在H200晶片於台灣製造後，運往美國時以進口稅形式徵收。台積電今日（12/9）晚間表示，「對此無評論」。

市場擔憂這筆進口稅恐由台灣買單，部分財經專家也認為，美方對輝達H200輸中晶片徵收25%稅金，恐影響台積電的毛利率。

台積電股價今日開高走低，早盤一度重回1500元關卡，但開盤不久翻黑急挫；收盤跌了15元，以1480元作收，跌幅1%，公司市值現為38.38兆元。

更多太報報導

川普要賣中國也沒很想買 知情人士表示北京將限縮H200進口

【一文看懂】川普髮夾彎放行H200晶片 輝達重返中國市場面臨1變數

台積電、聯發科走跌！台股收盤跌121點守住兩萬八 記憶體、矽光子續飆