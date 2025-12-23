川普政府將撤換近30國駐外大使 遭批弱化美國影響力

美國總統川普(Donald Trump)政府將撤換數十名前總統拜登政府任命的駐外大使，這是使其外交使團與其外交政策優先事項保持一致所採取的大規模人事調整，但批評人士認為這將削弱美國在海外的影響力。

根據代表國務院員工的美國外交協會(American Foreign Service Association)，這些駐外大使，大多數為職業外交官，已經被通知將在1月中離職。

雖然美國政府通常會調整派駐戰略要地與首都的大使，任命捐助者或支持者，但在職業外交官任期結束前或任命他們的繼任者前進行大規模的人數調整實屬罕見。

美國外交協會表示，他們從世界各地的外交機構成員收到了可靠報告，多名在拜登政府任內獲得任命的職業大使，已經接到電話指示，要求他們在1月15或16日前離職。

美國外交協會發言人蓋默(Nikki Gamer)表示，這些召回「高度不尋常」。

蓋默在電子郵件中表示：「突如其來、無法解釋的召回，反映出與我們的調查數據相同的制度性破壞與政治化模式，這已經傷害了士氣、效率與美國在海外的信譽。」

參議院外交委員會民主黨首席議員夏亨(Jeanne Shaheen)抨擊撤換外交官的作法，並表示目前約有80個大使職務空缺。

夏亨說：「川普總統透過撤換無論誰執政都會忠誠服務的職業大使，把美國的領導地位拱手讓給中國和俄羅斯」，「這讓美國更不安全，更不強大，更不繁榮。」

一名資深國務院官員22日表示，撤換大使是「任何一屆政府的標準程序」。

這名匿名官員說：「大使是總統的個人代表，總統有權確保他在這些國家擁有推進美國優先議程的人員。」

川普在他的第二屆任期，與國務卿盧比歐(Marco Rubio)全面改革美國外交政策，把重點放在打擊非法移民、削減對外援助與多元化政策等優先事項上。

美聯社報導，至少29個國家的駐外大使被告知任期將在1月結束，其中非洲國家受到的影響最大，有13個國家的大使將被撤換，包含蒲隆地、喀麥隆、維德角、加彭、象牙海岸、馬達加斯加、模里西斯、尼日、奈及利亞、盧安達、塞內加爾、索馬利亞和烏干達。

其次是亞洲，包含斐濟、寮國、馬紹爾群島、巴布亞紐幾內亞、菲律賓和越南。

歐洲國家包含亞美尼亞、北馬其頓、蒙地內哥羅和斯洛伐克；中東國家則有阿爾及利亞和埃及；南亞則有尼泊爾和斯里蘭卡；中南美洲則有瓜地馬拉和蘇利南。