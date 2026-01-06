川普政府將與石油巨頭會晤！《路透社》：為重返委內瑞拉鋪路

雪佛龍（Chevron）是唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司。（圖／達志／美聯社）

在美軍非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，華府已迅速將目光轉向該國長期停滯的能源產業。根據多名知情人士說法，川普政府計畫於本週稍晚與美國石油公司高層會面，討論如何在政權更迭後推動委內瑞拉石油產量回升，並為美國企業重返當地鋪路。

據《路透社》報導，這場會談被視為川普政府能源與地緣政治布局中的關鍵一步。委內瑞拉曾是石油輸出國組織（OPEC）的重要成員，坐擁全球最大石油儲量，其原油特性也與美國境內部分煉油廠高度相容。然而，近20年前，委內瑞拉政府接管由美國企業主導的石油項目，使多家美國石油巨頭被迫撤出，留下長期的法律與政治糾紛。

儘管川普日前聲稱，他已在馬杜洛被拘押前後與「所有」美國石油公司進行會談，但多名石油產業高層私下否認這一說法。熟悉內情的消息人士指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）與雪佛龍（Chevron）這3家美國最大石油公司，至今尚未就委內瑞拉營運問題，與白宮進行任何正式對話。

白宮並未證實即將舉行的會議細節，也未說明將有哪些企業或高層出席。不過，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，美國石油產業已準備好在馬杜洛政權垮台後，對委內瑞拉進行大規模投資，重建長期失修的能源基礎建設。

川普本人則在接受《全國廣播公司新聞》（NBC News）訪問時透露，政府甚至可能考慮對石油公司提供補貼，以加速重建進程。他同時承認，在軍事行動前並未向石油企業進行正式簡報，但相關產業「知道政府正在考慮採取行動。」

根據《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）引述的消息，美國3大石油公司高層預計將於8日與能源部長萊特（Chris Wright）會面。不過，產業界也指出，基於反托拉斯法規限制，石油公司對於在集體會議中討論投資規模、時程與產量安排，仍將保持高度謹慎。

分析人士普遍認為，即使政治障礙暫時消除，讓委內瑞拉石油產量回到過往水準，仍是1條漫長而昂貴的道路。多年投資不足與制裁，使該國石油基礎設施嚴重老化，產量已跌至巔峰時期的約1/3。要實現川普所期待的增產目標，勢必需要數年時間與數十億美元資本投入。

目前，雪佛龍是唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，每日向美國墨西哥灣沿岸出口約15萬桶原油。相較之下，埃克森美孚與康菲石油在前總統查維茲（Hugo Chavez）任內遭遇項目國有化後，分別陷入長期仲裁與賠償訴訟，使其對重返委內瑞拉保持高度保留態度。

1位不願具名的石油產業高層直言，除了已深耕當地的雪佛龍外，其他公司短期內恐怕難以對委內瑞拉做出實質開發承諾，特別是在該國未來政治走向、法律制度以及美國長期政策仍充滿不確定性的情況下。

儘管如此，市場已率先對華府的強硬行動做出反應。投資人押注，美國對委內瑞拉領導層的直接干預，最終將為美國企業打開通往全球最大石油儲量的大門。標準普爾500能源指數（S&P 500 Energy Index）因此升至2025年3月以來新高，其中埃克森美孚股價上漲2.2%，雪佛龍更勁揚5.1%。

