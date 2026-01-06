川普政府將與石油巨頭會晤！《路透社》：為重返委內瑞拉鋪路
在美軍非法綁架委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，華府已迅速將目光轉向該國長期停滯的能源產業。根據多名知情人士說法，川普政府計畫於本週稍晚與美國石油公司高層會面，討論如何在政權更迭後推動委內瑞拉石油產量回升，並為美國企業重返當地鋪路。
據《路透社》報導，這場會談被視為川普政府能源與地緣政治布局中的關鍵一步。委內瑞拉曾是石油輸出國組織（OPEC）的重要成員，坐擁全球最大石油儲量，其原油特性也與美國境內部分煉油廠高度相容。然而，近20年前，委內瑞拉政府接管由美國企業主導的石油項目，使多家美國石油巨頭被迫撤出，留下長期的法律與政治糾紛。
儘管川普日前聲稱，他已在馬杜洛被拘押前後與「所有」美國石油公司進行會談，但多名石油產業高層私下否認這一說法。熟悉內情的消息人士指出，埃克森美孚（Exxon Mobil）、康菲石油（ConocoPhillips）與雪佛龍（Chevron）這3家美國最大石油公司，至今尚未就委內瑞拉營運問題，與白宮進行任何正式對話。
白宮並未證實即將舉行的會議細節，也未說明將有哪些企業或高層出席。不過，白宮發言人羅傑斯（Taylor Rogers）表示，美國石油產業已準備好在馬杜洛政權垮台後，對委內瑞拉進行大規模投資，重建長期失修的能源基礎建設。
川普本人則在接受《全國廣播公司新聞》（NBC News）訪問時透露，政府甚至可能考慮對石油公司提供補貼，以加速重建進程。他同時承認，在軍事行動前並未向石油企業進行正式簡報，但相關產業「知道政府正在考慮採取行動。」
根據《哥倫比亞廣播公司新聞》（CBS News）引述的消息，美國3大石油公司高層預計將於8日與能源部長萊特（Chris Wright）會面。不過，產業界也指出，基於反托拉斯法規限制，石油公司對於在集體會議中討論投資規模、時程與產量安排，仍將保持高度謹慎。
分析人士普遍認為，即使政治障礙暫時消除，讓委內瑞拉石油產量回到過往水準，仍是1條漫長而昂貴的道路。多年投資不足與制裁，使該國石油基礎設施嚴重老化，產量已跌至巔峰時期的約1/3。要實現川普所期待的增產目標，勢必需要數年時間與數十億美元資本投入。
目前，雪佛龍是唯一仍在委內瑞拉油田營運的美國大型石油公司，每日向美國墨西哥灣沿岸出口約15萬桶原油。相較之下，埃克森美孚與康菲石油在前總統查維茲（Hugo Chavez）任內遭遇項目國有化後，分別陷入長期仲裁與賠償訴訟，使其對重返委內瑞拉保持高度保留態度。
1位不願具名的石油產業高層直言，除了已深耕當地的雪佛龍外，其他公司短期內恐怕難以對委內瑞拉做出實質開發承諾，特別是在該國未來政治走向、法律制度以及美國長期政策仍充滿不確定性的情況下。
儘管如此，市場已率先對華府的強硬行動做出反應。投資人押注，美國對委內瑞拉領導層的直接干預，最終將為美國企業打開通往全球最大石油儲量的大門。標準普爾500能源指數（S&P 500 Energy Index）因此升至2025年3月以來新高，其中埃克森美孚股價上漲2.2%，雪佛龍更勁揚5.1%。
看更多 CTWANT 文章
樂園成監獄1／每天表演3場！為野柳海洋世界賺大錢 海獅海豹住處不如豬圈
好市多宣布調漲會員年費 4月起統一漲至1500元
買早餐見女子結帳報「88888」 神秘數字背後意義暖暈網
其他人也在看
台股來到3萬點！阮慕驊稱笑不出來：漲點集中在這5檔其他是莊孝維？
台股今（5）日大漲755.23點，終場加權指數收在30105.04點，並創下首次衝上3萬點大關。其中台積電的貢獻指數漲點677點，占今日漲點755點的比重超過89%。相較之下，上市櫃公司合計下跌家數達到上千家，表現兩極化。對此，財經專家阮慕驊直言，台股今日大漲755點，光這5檔股票加起來就貢獻725點，其它股票是「莊孝維」？中天新聞網 ・ 11 小時前 ・ 69
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 23 小時前 ・ 99
青花菜崩盤價現在吃最賺！北農教「正確洗法」農藥菜蟲全洗光
青花菜過去被稱為「貴族蔬菜」每斤90～110元都算正常，但根據農糧署說明，受到去年風災及豪雨的影響，許多農民延後了種植時間，加上12月氣候溫暖少雨，導致產期重疊...早安健康 ・ 19 小時前 ・ 8
川普再說「西半球是我們的」! 美軍接下來入侵誰? 這6國被點名 中國不忍說話了
[Newtalk新聞] 在美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛之後，美國總統川普 4 日在總統專機「空軍一號」上面對媒體，向委內瑞拉、哥倫比亞、古巴、伊朗、墨西哥、丹麥等國發出威脅。此外，他還就烏克蘭襲擊了普丁官邸一事改口，稱 : 「我不相信那次襲擊發生了」。 談及委內瑞拉時，川普稱，美國「必須獲得（對委內瑞拉資源的）完全准入」。川普自稱美國已「掌控」委內瑞拉。「別問我現在誰掌權，因為我會給你一個答案，而且這個答案會非常有爭議。」當記者追問時，川普說：「我的意思就是，現在由我們掌控。」 美國總統川普（前中）3日與國務卿盧比歐（前右）等人監看美軍逮捕委內瑞拉總統馬杜洛行動。 圖取自facebook.com/WhiteHouse 川普還警告，委內瑞拉代理總統羅德里格斯「如果不做正確的事，將面臨比馬杜洛更糟糕的處境」。更多軍事干預方案已擺在桌面上。「如果他們不守規矩，我們將發動第二輪打擊。」 川普聲稱，哥倫比亞把毒品賣給美國，「也病得很重」，並對哥倫比亞總統佩特羅發起人身攻擊，稱「他這樣做的日子不會太長了」。當被問及美國是否會對哥倫比亞發動行動時，川普說：「聽起來不錯。」 川普說，3 日在美國對委內瑞新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 214
投資人嗨翻！00830暴力配息「1張9000元」 專家示警高息陷阱：要注意
近期多檔ETF陸續公布配息，繼元大台灣50（0050）及元大高股息（0056）公布配息分別為1元及0.866元後，國泰費城半導體（00830）也公告今年將配發高達9元現金股利，相當於一張股票配9000元，如此誇張的配息金額，引發不少股民、投資人熱議。不過就在眾多投資人沉浸在暴力配息的愉悅中，財經專家、不敗教主陳重銘則在臉書發文示警高息陷阱，直言已出現明顯溢價......風傳媒 ・ 16 小時前 ・ 7
30歲OL「只做1事」！3個月後脂肪肝全消失 醫揭密：不是運動
飲食不正常、缺乏運動都可能造成脂肪肝。胃腸肝膽科醫師錢政弘分享，一名30多歲上班族工作繁忙、平時沒有時間運動，原本罹患輕度脂肪肝，但經過3個月飲食調整後，脂肪肝全消失，主要是她早餐不再吃麵包，而是選擇水煮蛋、黑咖啡、蒸地瓜、香蕉。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 8
日媒直球問「委內瑞拉買大量中國武器沒用」 中國外交部急扯：反對武力
美國總統川普下令對委內瑞拉發動奇襲，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，而這次軍事活動中，委國採用的中國製防空雷達系統面臨全面癱瘓、形同虛設，引起注意。中國外交部5日舉行記者會時，日本記者就直球追問，委國採購大量中國武器，但卻未發揮作用，對此有何評論？中國外交部發言人林劍則沒有正面回應，只跳針稱反對使用武力。三立新聞網 setn.com ・ 40 分鐘前 ・ 18
分了更輕鬆／獨家！掛名開店衰背債 王俐人爆離婚小7歲老公
去年才因「好心借名」替朋友開店，無端背上500萬元債務、被債主告上法院的49歲女星王俐人，人生風暴顯然不只一樁。本刊再接獲消息，其實她早在數月前就已悄悄與小7歲的演員老公林琮軒辦妥離婚手續，結束近4年的婚姻，消息之所以會傳開，正是她私下向友人吐露心聲時淡淡一句：「分了比較輕鬆。」讓人不勝唏噓。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 11
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前 ・ 35
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 125
北京神盾失效？美軍破紙紮防空系統活捉馬杜洛 他揭「台灣該得2啟示」
美國3日清晨發起軍事行動轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，台灣應該此事件得到2大啟示。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 124
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 761
愛情無關年齡／獨家！董座牽線獲爸媽認可 林俊傑新戀情推手起底
金曲歌王林俊傑認愛中國大陸籍的網紅女友七七後，女方的身分背景持續被起底；本刊掌握兩人相處細節，原來林俊傑是經由台灣直播平台的董事長牽線、認識七七後，進展快速。據悉，兩人已經熱戀1年半，連林俊傑的爸媽都認可，有望朝著結婚的方向前進。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
唐綺陽60歲狂瘦28kg太神！親曝「最愛1款減肥聖品」飯前吃瘦得快，營養師也認證
最近瘦身界又冒出一個自然飲食新寵 —— 「銀耳減肥法」，連星座專家 唐綺陽 都大力推薦！她在 2024 年決心甩掉 20 多公斤，靠的是聰明吃 ＋ 好食材，而銀耳竟然是她解鎖變女人我最大 ・ 2 小時前 ・ 4
丹麥總理：美國若出兵併吞格陵蘭 北約將宣告終結
美軍突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛後，美國總統川普週日（1/4）表示「美國真的很需要格陵蘭」，令外界憂心他的下一步行動。格陵蘭總理尼爾森週一（1/5）召開記者會安撫民心，表示並不擔憂美國會立刻入侵格陵蘭。丹麥總理佛瑞德里克森則警告，美國若真的出兵併吞格陵蘭，「北約將宣告終結」。太報 ・ 2 小時前 ・ 225
國民黨2026慘了？媒體人揭內幕：鄭麗文得罪很多地方
2026九合一大選，藍白能否成功整合仍是未知數。媒體人邱明玉說，國民黨主席鄭麗文上任後，得罪了很多地方，一些決策也沒尊重地方；她也說，國民黨如果讓出嘉義市給民眾黨，恐怕再也拿不回來。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 353
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 18 小時前 ・ 4
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 11
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 18 小時前 ・ 15