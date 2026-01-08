川普政府將退出66個國際組織 他曾多次批評這些組織迎合美國的民主黨與「覺醒派」倡議

川普決定讓美國退出35個非聯合國組織，以及31個聯合國組織，其中，退出聯合國氣候公約，可能會阻礙全球遏制溫室氣體排放的努力。（圖片來源／白宮官網）

周三（1月7日），美國總統川普簽署一項行政命令，決定美國將退出66個國際組織、機構和委員會，包括與聯合國有關的組織、機構和委員會，這象徵美國進一步退出全球合作組織。

美國決定退出35個非聯合國組織，以及31個「運作與美國國家利益相悖」的聯合國機構，例如聯合國人口基金會和建立國際氣候談判的聯合國氣候公約。

這些國際組織關注氣候、勞工和其他議題，但是川普政府曾多次批評這些組織迎合美國的民主黨與「覺醒派」（woke）倡議。

美國將暫停對66個國際組織的資助

《美聯社》與《NPR》報導，白宮發布的消息稱，川普總統周三簽署一項行政命令，暫停美國對66個國際組織的資助。此前，他的政府對所有國際組織（包括聯合國下屬組織）的參與情況和資金來源進行審查。

大多數目標都是聯合國相關機構、委員會和諮詢小組，它們主要關注氣候、勞工、移民以及其他被川普政府歸類為迎合多元化和「覺醒」倡議的議題。名單上的非聯合國組織包括大西洋合作夥伴關係（PAC）、國際民主與選舉援助研究所（IIDEA）和全球反恐論壇（GCF）。

「川普政府認為這些機構職能冗餘、管理不善、不必要、浪費資源、運作不力，被一些追求自身利益、與我們利益相悖的勢力操控，或者對我國的主權、自由和整體繁榮構成威脅。」國務卿盧比歐（Marco Rubio）的一份聲明說明。

川普決定退出旨在促進各國合作應對全球挑戰的組織，與此同時，他的政府發動軍事行動或發出威脅，令盟友和對手都感到不安，其中包括抓捕委內瑞拉獨裁總統尼古拉斯·馬杜洛，以及暗示有意接管丹麥控制的格陵蘭島。

國務卿指部分國際組織與美國利益相左

包括一些與聯合國合作的許多獨立、非政府機構指出，由於美國政府去年決定大幅削減美國國際開發署（USAID）提供的對外援助經費，導致許多項目被迫關閉。

儘管發生如此巨大的轉變，但是包括川普本人在內，美國高官表示，他們看到聯合國的潛力，仍希望將納稅人的錢用於擴大美國在許多聯合國標準制定機構的影響力，尤其是在與中國存在競爭的領域，例如國際電信聯盟、國際海事組織和國際勞工組織。

退出《聯合國氣候公約》（UNFCCC），是川普及盟友為了疏遠應對氣候變遷的國際組織，所採取的最新舉措。

UNFCCC是1992年198個國家簽署的協議，為發展中國家的氣候變遷活動提供經費，也是具有里程碑意義的《巴黎氣候協定》的基礎條約。但是川普稱氣候變遷是騙局，第二任重返白宮後不久便退出該協定。

前白宮國家氣候顧問吉娜·麥卡錫表示，作為世界上唯一不加入《巴黎氣候協定》的國家，「這是一個目光短淺、令人尷尬，而且是一個愚蠢的決定」。

其他國家將有拖延行動的藉口

麥卡錫的聲明強調：「美國政府正在放棄我們國家影響數兆美元投資、政策和決策的能力，而這些投資、政策和決策本可以促進我們的經濟發展，並保護我們免受代價高昂的災難的侵襲。」麥卡錫是「美國各州全力以赴聯盟」（America Is All In）的聯合主席，該聯盟由關注氣候變遷的美國各州和城市全力以赴組成。

主流科學家認為，氣候變遷是導致致命且代價高昂的極端天氣事件日漸增加的罪魁禍首，這些極端天氣包括洪水、乾旱、野火、強降雨和危險高溫。

史丹佛大學氣候科學家、全球碳計畫（Global Carbon Project、簡稱GCP）主席羅伯.傑克森表示，美國退出聯合國氣候公約，可能會阻礙全球遏制溫室氣體排放的努力，因為「這給了其他國家拖延自身行動和承諾的藉口」。全球碳計畫是一個追蹤各國二氧化碳排放量的科學家研究團體。

另外，聯合國人口基金會（UNPF）是負責在全球範圍內提供性健康和生殖健康的機構，長期以來，UNPF一直是共和黨批評的焦點。川普在第一任期內削減對UNPF的資助，他和一些共和黨官員痛批該機構參與中國等國的「強制婦女墮胎命令」。

(原始連結)





