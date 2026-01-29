川普政府對台軍售強化陸軍關鍵能力

美國最新對台軍售包含了數項重要關鍵裝備，對於台灣地面部隊的戰力現代化至關重要。（M109A7自走砲／取自DVIDS網站）



美東時間2025年12月17日，川普政府正式宣布任內第二項對台軍售，相較於美東時間2025年11月13日，以空軍「非標準航材零附件」為主，價值僅3.3億美元的軍售包裹，此次軍售案則價值逾111億美元，同時在宣布的8項軍售中，除了持續取得後勤上的支援外，重要的是繼續採購反裝甲飛彈、增購Altius-600、更重型的Altius-700M滯空彈藥（loitering munition），更包含了數項重要關鍵裝備，對於台灣地面部隊的戰力現代化至關重要。尤以「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」、M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走砲，及大量增購的M142「高機動多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System, 以下簡稱HIMARS）為甚。此次的軍售可為國軍地面部隊提供亟需的現代化能力，惟後續仍須進一步汰換舊式裝備，以及留意未來裝備更新發展趨勢，以確保我國具備足夠之地面戰力以嚇阻中國侵略。

台灣持續取得地面部隊現代化的關鍵裝備

一、戰術網路強化作戰彈性與任務式指揮能力

儘管並非實體武器系統，此次美國對台軍售中、首先值得高度注意的項目戰術網路的部分。根據美國國防安全合作局（Defense Security Cooperation Agency, 以下簡稱DSCA）公告，此案採購美國「戰術任務網路」（Tactical Mission Network，以下簡稱TMN），其中包含了政府與商用現貨（commercial off-the-shelf）軟體，無人機系統，以及通訊、測試、支援設備，以及相關的訓練、備料與維護等服務。從國防部的新聞稿可知，此項採購主要用於「臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」，顯見是用於建構我國地面部隊所需的戰術網路系統，強化已購置之TAK系統。

TAK系統是由美國國防部（現已改稱「戰爭部」）研發之高效政府單位現成資產（government off-the-shelf）解決方案，藉以產生可以共享的視覺化戰術數據，以求達成各單位共享的戰術覺知能力，針對平台與客戶的不同，有包含提供Android、iOS等不同平台的系統，也針對政府與民間等客戶的需求區別、供應不同系統。國軍在取得後，已於2025年在國軍的花蓮光復鄉救災，以及陸勝一號操演等重要任務及演訓中運用，不僅是我國地面部隊指揮管制與戰術的重要進展、也藉機將陸軍的成長展現在國人眼前。

透過對美採購TMN，強化我國自身的TTN系統，對於整體國軍地面部隊作戰的能力將有極大助益。對國軍而言，不論是傳統的「中心化指管」（Centralized Command），還是目前正在嘗試建立的「去中心化指管」（Decentralized Command）作戰，藉由這些戰術網路所強化的共同作戰圖像（Common Operational Picture, COP）能力，都至關重要。就「中心化指管」而言，先進的C4ISR能力與高度的COP，可以給予指揮官對於戰場態勢充分掌握，並且透過良好的通訊鏈路快速、高效下達命令與回報。

這樣的能力，對於我國目前在軍事進行的現代化與改革亦極為重要。國軍近年來相當強調西方部隊的現代作戰核心，即「任務式指揮」以及「去中心化指管」等重要概念。這些作戰方式，其實並不是新的事物，自普魯士19世紀軍事改革以來，「任務式戰術」（Auftragstaktik）及「任務式指揮」（Führen mit Auftrag）就是其作戰核心：一如老毛奇（Helmut von Moltke）元帥的作戰概念，在充分理解任務目標與意圖的狀況下，給予真正充分了解現地情勢的下級指揮官及基層足夠的自由度，使其能在最快速度下、採取必要作為完成任務，成為當時作戰指揮的典範。「任務式指揮」在近代，更是美軍為首的西方國家武裝部隊高度重視強調的基礎概念，需要高級指揮官的充分授權，以及從中低階軍官到基層士官兵等各階層、皆能正確理解指揮官意圖的高度專業性，而非無頭蒼蠅般任意行事。

在這樣的情況下，戰術網路及COP，自然可以為基層部隊在遂行「任務式指揮」時，對週遭敵我態勢、指揮官意圖等有更明確的認知與理解，同樣對作戰極具助益，一旦C4ISR一定程度失靈時，可因已高度掌握前述情勢，而能強化「去中心化指管」下的戰術能力；自然，部隊的生存能力也會隨之大幅提高，對於較中國而言人少裝備少的台灣而言更是重要。

（王侑聖攝）

國軍大量向美增購的M142「高機動多管火箭系統」。

二、砲兵是陸軍火力現代化的一塊關鍵拼圖

本次軍售包裹中，另一個關注焦點，則是在於砲兵火力的強化。根據DSCA公告，美國同意出售60輛M109A7自走砲、相對應裝備如M992A3彈藥車、M88A2救濟車、4080套155mm砲彈精準導引套件（Precision Guidance Kits, 以下簡稱PGK），以及國際野戰砲兵戰術資料系統（International Field Artillery Tactical Data Systems，以下簡稱IFATDS）等，預估約40.3億美元；此外，美國也同意出售82套M142「高機動多管火箭」（High Mobility Artillery Rocket Systems, 以下簡稱HIMARS）系統、420枚射程達300公里的M57「陸軍戰術飛彈」（Army Tactical Missile System, 以下簡稱ATACMS）、IFATDS，以及超過1,200枚的多種「導引多管火箭」（Guided Multiple Launch Rocket, 以下簡稱GMLRS）等。此2項軍售將在先前已採購29套HIMARS多管火箭系統的基礎上，更進一步推進陸軍的砲兵現代化。

美製的M142 HIMARS多管火箭的作戰效率與精準打擊能力，已在2022年迄今近4年的烏俄戰爭中，尤其是戰爭初期就已充分展現，並使得北約東線緊鄰俄國勢力範圍的東歐國家紛紛採購此種先進砲兵火箭系統。由於原本國防部就有多管火箭連的擴編規劃，此次增購的82套HIMARS與對應的系統，讓北中南3個砲指部都能在原有的編制上，將HIMARS的兵力各擴增至營級以上，大幅增強火箭砲兵的戰力。在GPS等關鍵能力能維持的狀態下，這些HIMARS多管火箭不僅可以運用射程長達300公里的ATACMS飛彈攻擊中國的關鍵目標，也可以用GMLRS多管火箭在70公里射程內精準打擊進犯兵力，以及跨作戰區之間以精準長程火力相互支援，大幅提升我國的作戰與嚇阻能力。

M109A7自走砲，則是2022年我國向美申購M109A6案生變後，砲兵戰力強化的重要里程碑。M109A7起源於美軍升級逐漸老舊的M109A6自走砲之「帕拉丁整合管理」（Paladin Integration Management）計畫，由貝宜系統（BAE Systems）公司研發生產。M109A7自2013年開始低速初始量產（low-rate initial production），是M109系列目前最新的重大升級。M109A7除了底盤動力包改採與M2「布萊德雷」（Bradley）系統外，以數位化核心的架構，整合數位射控系統，不僅可以為射擊任務進行解算，更能在行進間自動運算、瞄準，並在進入射擊位置後立刻射擊離開；同時，M109A7也改良裝甲，強化防護能力、降低噪音並減少射擊155mm榴彈砲時的衝擊，藉由內部結構的改進、降低士兵作戰時的負擔。

整體而言，M109A7的動力、冷卻效率、戰備狀態、防禦措施和整體戰場生存能力都有長足提升，主砲仍沿用39倍徑155mm M284榴砲，每分鐘可射擊4發、使用增程彈時可將射程由標準砲彈的22公里延伸至30公里；除了性能強化外，M109A7更為未來的持續性能提升預作準備，除了預留更換火砲、強化火力的升級空間外，600伏特的高壓車載電源，可以滿足目前以及未來可能的新興科技及戰場網路需求。此次採購的M1156精準導引套件（Precision Guidance Kit, PGK），是一種可以裝載在傳統155mm榴砲砲彈上的改裝套件，使其具備精準打擊能力，PGK以GPS導引，以其小型氣動尾翼進行彈道修正，同時成本遠低於更精準的M982「神劍」（Excalibur）砲彈，採購這樣的裝備，在需要大量彈藥的高強度戰場上，可能是更實際與有效的投資。

儘管這些裝備就採購數量而言，仍無法完全取代國軍目前仍保有的大量舊式火砲，但在國軍地面部隊的戰力提升上，是為現代化的一塊重要拼圖。在「拒止式嚇阻」（deterrence by denial）的概念中，嚇阻中國，使其放棄侵略台灣目標的關鍵，在於具備能使共軍奪佔台灣任務失敗的能力。因此，除了持續海空戰力外，地面部隊的戰力強化，使其具備從共軍渡海登陸的換乘階段、灘岸突擊階段，到城鎮與都會區等不同地區的高度作戰能力，是完成「拒止式嚇阻」的一塊重要拼圖。

事實上，考量台灣本島東西向的國土寬度最多僅約144公里、加上島嶼中央又有大量山岳地帶，一旦國軍地面部隊有足以跟上西方主要國家的現代化砲兵戰力時，砲兵就能在擁有較高掩蔽性的淺山地區持續攻擊共軍灘頭堡的能力，甚至即使在灘頭堡已經建立或奪佔了機場港口的狀態下，都能持續透過精準彈藥進行打擊，有效對抗登陸兵力。誠然，本次軍售包裹中，另一個關鍵砲兵系統HIMARS多管火箭與其搭配之300公里射程ATACMS飛彈，儘管可以攻擊中國沿海後數十公里的目標，然而其射程與數量，仍不足以真正為我國提供陸上的「懲罰式嚇阻」（deterrence by punishment）能力，因此仍是在「拒止式嚇阻」概念下，針對敵方關鍵目標進行打擊，擾亂對手的作戰節奏、甚至破壞關鍵作戰能力等為核心。

三、不對稱作戰仍是地面部隊既定發展方向

此次軍售包裹中，同樣包含大量近年致力發展之「不對稱作戰」所需的重要武器，包含了多項裝備：Altius系列滯空彈藥，如國軍已取得的Altius-600，及新籌獲、更大型的Altius-700M；[10]BGM-71F拖式（TOW）2B無線電導引頂攻式重型反戰車飛彈；單兵攜行FGM-148「標槍」（Javelin）反戰車飛彈等。

近年台美雙方致力聚焦於不對稱作戰上的準備，前述幾種彈藥均能有效對抗重型裝甲車輛，並且可由步兵攜帶，或裝載於車輛上進行運用，增加其火力投射的彈性，如拖式2B飛彈的軍售包裹，就包含了用於整合至悍馬車（HMMWV）之改良型目獲系統（ITAS），可預期能進一步改良國軍目前使用的M1045拖式悍馬車，使其在火力上能跟上新近取得的M1167拖式裝甲悍馬車。此外，各種滯空彈藥的陸續引進，未來亦有可能整合於其他載台投射；單就近期陸續取得之Anduril公司Altius系列而言，原本就已設計可由各種航空及地面載台如AC-130砲艇機、UH-60黑鷹直升機，乃至於XQ-58「女武神」（Valkyrie）忠誠僚機（loyal wingman）運用，這樣的能力在未來高強度戰場上至關重要。

在烏克蘭戰場上，根據烏國國防部的數據，2022年至2025年間的烏克蘭戰事中，俄軍損失了347架旋翼機。其中288架的損失集中在2022年發動入侵後的12個月內，儘管可能與作戰方式與能力限制有關，美軍仍在保留旋翼機的狀況下，決定引進無人機與其協同作戰。類似的評估亦出現德國與英國等歐洲國家上，日本更規劃將攻擊直升機與偵查直升機的任務逐漸轉移給無人載具。因此，逐步在陸航等單位引入相關能力，亦是台灣的地面部隊在未來需要進一步評估、發展的項目，前述能從UH-60黑鷹直升機投射的Altius系列滯空彈藥的逐步取得，正是重要的一步。

（取自DVIDS網站）

UH-60黑鷹直升機

先進指管系統與戰術網路在高強度戰場下仍需強化韌性

儘管在戰術網路與指管系統的強化下，考量一旦中國對台灣發動武裝侵略，則在高強度戰場環境（highly Contested Environment）下，國軍必然面對強力的電子戰、干擾作為，並可預期我國的指管、通訊等關鍵節點，將遭遇共軍的強力打擊，因此儘管在未來可預期國軍將逐步提高部隊的COP能力，但在戰時，很可能在敵威脅下，不論C4ISR或COP，都難以長時間維持運作。以烏克蘭戰場案例，雙方在干擾、攻擊關鍵節點，以及C4ISR能力的重建修復等，不斷來回拉鋸對抗，可預期在各種高強度戰場上，通訊與指管能力在敵先進作戰能力下將遭遇嚴重威脅。

在這樣的情況下，台灣除了應在通訊及指管上，在抗干擾、備援手段等層面上持續建構韌性之外，也應繼續強化部隊「任務式指揮」、「去中心化指管」的能力，並可考慮透過新興科技，如無人載具的導入，強化通訊的中繼等能力，以確保作戰時部隊在任何情況下，都能有相對良好的狀況覺知能力；換言之，韌性應在硬體（抗干擾、備援手段等）及軟體（「任務式指揮」、「去中心化指管」）上雙管齊下，才能有效建構。

長程打擊能力仍需未來在質與量上持續強化

正如前段所述，現代化砲兵火力的建立，是我國地面部隊作戰能力強化的一塊關鍵拼圖，然即使我國順利通過預算，採購美國此次同意出售的所有品項，仍有大量舊式火砲正在服役，如M110A2、M109A2等較老舊的自走砲，乃至於更老舊的牽引砲系統如155mm M114A1及105mm M101等。儘管這些裝備目前仍是國軍砲兵單位的主力，然不僅射程、效率、生存能力都遠無法與新式裝備相比，人力需求上更有極大差距；同時，舊式的牽引砲使用的155砲彈更是無法加裝PGK進行精準打擊。

前述各個因素都意味著我國砲兵需要更進一步的裝備升級與現代化；就戰力而言自然包含著高威脅的現代戰場上生存並有效進行火力投射的能力，而大量HIMARS如能全數採購，則有著未來進一步全面強化對陸，乃至於對海長程火力的潛在可能性。

事實上，儘管我國將得以取得數百枚的ATACMS，讓陸軍砲兵能攻擊300公里範圍內的目標，然目前美軍正以新式的「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM）逐步取代ATACMS，可將射程提升至500公里以上，美軍近期也在「肩並肩」（Balikatan）等演習中展現了HIMARS在未來透過PrSM族系飛彈遂行反艦作戰的潛力：其中，洛克希德‧馬丁公司就在2025年的美國陸軍協會（AUSA）年會中，展示了由PrSM衍生而來的衝壓引擎反艦飛彈，將具備超過800公里的射程。倘若未來我國也能取得此種彈藥，也將可讓陸軍具備長程反艦能力以拒止中國艦隊。

以火砲層面而言，考量近期的緊急建軍需求，以因應在2027年的關鍵節點前強化嚇阻中國的能力，可能需進一步的探詢採購盟軍庫存較現代化火砲的可能性。這不僅在於讓砲兵具備更全面性、使用PGK進行精準打擊的能力，在射程與火力投射的效率，或是減少砲組員人數需求，將寶貴的人力做更有效運用上，都將有正面幫助。

長遠層面而言，我國陸軍可能需要進一步採購更具機動力的牽引砲系統，如美軍使用之M777 155mm榴炮、M119 105mm榴炮（美國獲授權生產之英國火砲），甚或是取得簡易的「卡車砲」如美國的155mm Brutus（整合FMTV 6x6軍卡）、105mm Hawkeye（整合到悍馬車）上，以求能以合理的價格建立足夠具機動性的火砲系統。

此外，儘管我國陸軍已能取得M109A7，但仍需注意美軍目前正規畫用以取代此行自走砲的新系統。其中，貝宜系統公司的M109/52，是在美國取消先進的58倍徑155mm M1299自走砲後的替代方案，這種自走砲整合M109A7、以及高性能的德國萊茵金屬（Rheinmetall）公司155mm 52倍徑榴彈砲（用於德軍使用的先進Panzerhaubitze 2000自走砲，以及甫簽約採購、可行進間射擊的八輪RCH 155自走砲），讓M109的射程與精度皆大幅提升，以射程而言、就能由現有的24至30公里射程，提升至最大射程超過50公里的作戰能力；考量此方案與現行M109A7高度相容，可以快速提升美軍戰力，國軍應高度注意此類系統的研發，並研擬後續性能提升之規劃。

※作者為國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員。本文授權轉載，原文出處。

（本評析內容及建議，屬作者意見，不代表財團法人國防安全研究院立場）