川普政府對AI專才招手 2.5萬人搶進「科技部隊」

（中央社華盛頓23日綜合外電報導）川普政府尋求將人工智慧（AI）專才引進聯邦職位之際，政府高官今天表示，約有2萬5000人表達加入政府工程師團隊「科技部隊」（Tech Force）的意願。

美國人事管理局（U.S. Office of Personnel Management）局長庫波（Scott Kupor）在社群平台X發文表示，川普政府將運用這份名單招募軟體工程師、資料工程師，以及其他科技相關職位。路透社無法獨立查核2萬5000人這個數字。

廣告 廣告

這些有意應徵者將競逐首批「科技部隊」1000個名額。庫波先前表示，錄取人員將在聯邦機構內參與為期兩年的科技專案，包括國土安全部、退伍軍人事務部與司法部等政府單位。

這項招募行動是川普政府人工智慧政策的一環。過去美國總統也曾推出類似計畫，將科技人才引入政府部門，其中包括前總統拜登。

川普總統第二任期初期著重削減政府職位，但其政府表示，凡屬「國家安全」所需的職位將獲例外保留，「科技部隊」計畫可說是這波精簡人事政策中的一項例外。（編譯：鄭詩韻）1141224