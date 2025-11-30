川普政府強勢干預陰影下 宏都拉斯大選登場

▲宏都拉斯大選當地時間11月30日登場。圖為選民將票投入票匭。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 台灣前友邦宏都拉斯，當地時間週日正式舉行總統大選投票，雖然選舉結果尚未出爐，但美國總統川普（Donald Trump）先前已公開放話，支持保守派「國家黨」（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Tito Asfura），甚至威脅若阿斯夫拉敗選，將削減對宏國的財政援助。這個中南美國家將面臨左傾或右轉的抉擇。

綜合外媒報導，這次選舉除了選新總統以外，國會、數百個地方職位也會一併改選，雖然本次有3人參與角逐總統，但勝算最高的僅有3位，分別是執政黨左翼「自由重建黨」的蒙卡達（Rixi Moncada）、保守派國家黨的阿斯夫拉、中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。

廣告 廣告

對於宏都拉斯人而言，安全、就業和經濟仍是他們最關心的問題，不過在政治層面上，焦點主要集中在候選人互相指責貪腐、操縱選舉。

美國的突然介入

上週美國總統川普突然公開力挺阿斯夫拉，直言阿斯夫拉是3名主要候選人裡，他唯一可以合作的對象，甚至不惜放話警告：「如果他沒當選，美國就不會再繼續花冤枉錢。」還加碼宣布赦免因販毒至美國，遭美國法院判處45年徒刑的前宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）。

美國國務院網站的資訊顯示，上個財政年度，美國向宏都拉斯提供了超過1.93億美元的援助，儘管援助有所削減，但今年仍援助逾1億美元。

▲川普公開支持的阿斯夫拉已完成投票。（圖／美聯社／達志影像）

有分析認為，這表明美國重燃對拉丁美洲的興趣，甚至不惜直接介入該地區事務，此時正值美國在加勒比海增兵、川普威脅委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），導致區域局勢高度緊張。部分宏都拉斯民眾因此感到不安，希望選舉能和平進行。

截至發稿時間為止，根據《BBC》報導，出口民調似乎顯示納斯拉亞暫時領先，但仍有高達34%的選民表示自己尚未決定要投給誰，因此選舉結果仍充滿不確定性。

▲中間派自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）。（圖／美聯社／達志影像）

選民怎麼看？

55歲、從事保全工作的莫利納（Ruben Darío Molina）對川普的干預顯得毫不客氣，因為1個月前，川普政府剛將他遣返回宏都拉斯，結束他在美國20年的生活。他原本在邁阿密從事園林綠化工作，有一天突然被美國移民和海關執法局（ICE）逮捕，導致他與妻兒分離：「我不相信政客，政客都是垃圾，他們只把你當成墊腳石。」

42歲的系統工程師澤拉亞（Cristian Zelaya）則表示，他投票的首要目標是「盡力拯救國家，免於重蹈委內瑞拉覆轍」，想把共產主義者趕下台，指的是目前的執政黨，認為該黨曾做出許多承諾，最終卻未能兌現。

71歲的退休人員菲格羅亞（ Carlos Alberto Figueroa）認為，應由蒙卡達接續現任總統卡絲楚（Xiomara Castro）的路線，但他同樣低估了川普的影響，聲稱宏都拉斯人民會自己做出決定。投票將於當地時間週日傍晚5點結束，初步結果預計晚上9點出爐，但最多有30天的時間正式宣布最終結果。

▲執政黨左翼「自由重建黨」的候選人蒙卡達（Rixi Moncada）。（圖／美聯社／達志影像）

原文報導：

Hondurans go to the polls in close presidential race under shadow of Trump’s surprise intervention

Hondurans vote in election shadowed by Trump aid threats

更多 NOWnews 今日新聞 報導

宏都拉斯大選週末登場！彭博稱台灣有望戰勝北京 川普公開挺這人

宏都拉斯將大選！傳「挺台支持者」因故喪生 中國使館重申一中

宏都拉斯後悔了？川普減免中南美洲4國關稅 台灣1友邦受惠超開心