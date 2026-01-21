川普政府急刪減！ 兵推揭美軍台海死穴 為何比解放軍更快達「作戰極限」
華府智庫「傳統基金會」發布兵推報告《巨浪》，模擬美中因台灣爆發高強度衝突的嚴峻前景。當中警告，美軍因後勤脆弱及基地過度集中，恐在開戰後短短數週內就達到「戰力極限」，速度比解放軍快上一倍，且難以阻止高達10兆美元的全球經濟衝擊。此報告因揭露軍事弱點，川普政府擔憂被他國利用而要求刪減關鍵細節才發布。
華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）16日發布一份模擬美國與中國因台灣爆發戰爭的兵推報告《巨浪》（TIDALWAVE）。美國福斯新聞報導，報告的作者指出，與傳統的兵推不同，《巨浪》採用人工智慧（AI）模型進行數千次反覆模擬，完全依據公開來源的政府、學術、產業與商業資訊建構而成，追蹤武器平台、彈藥和燃料的損失如何隨著時間越擴越大，並在衝突初期就因連鎖效應而作戰失敗。
川普政府要求刪減內容
然而，作者坦言，這份已發布的報告，其實是被美國總統川普政府刪減後的版本，之所以會這麼做是因為報告中的結論，讓多名國安高官擔心對手可能利用這些分析，或藉此找出美國及其盟友的軍事弱點。
報告指出，「這些刪減是應美國政府要求所進行，目的是防止披露可能在合理情況下，讓對手做到以下事情地資訊：（1）補救或關閉美國及其盟友原本可以加以利用地關鍵弱點，（2）辨識或利用美國及其盟友的弱點，從而削弱作戰持久力、韌性或嚇阻力。」未刪減版本的報告，已提供給獲授權的美國政府單位，供內部使用。
一名傳統基金會發言人表示，這項報告曾展示給「高層國家安全官員」，對方要求在對外發布前，將部分具體內容以黑色塗抹方式刪除。不過，就算有刪除，報告仍清楚說明美軍可能多快達到「崩潰點」（breaking point），以及為何此類衝突將帶來全球性後果。
刪減版後的結論包括：美軍將比中國解放軍更快達到作戰極限；在太平洋地區，美軍的飛機與後勤支撐基礎設施將遭受災難性損失；且仍無法阻止估計約10兆美元、約占全球GDP近十分之一的全球經濟衝擊。
戰爭2個月內就見分曉
根據報告被刪減後的結論，，美軍一旦與中國爆發高強度衝突（High-Intensity Conflict），達到「戰力極限」（culmination）所需時間可能僅需短短數週，將不到解放軍的一半。所謂「戰力極限」是指一支部隊因武器平台、彈藥、燃料的損失，而喪失繼續作戰能力的時間點。
報告明確指出，美中戰爭的前30天到60天，將決定這場戰爭的長期走向與結果。因為飛機、艦艇、燃料輸送能力與彈藥在初期的損失，會迅速相互疊加，而且無法在對戰場還來及發揮作用的時間內補回。
報告總結認為，美國目前無論在裝備或部署上，都不足以在印太地區與中國發生衝突時，具備保護並持續支援聯合作戰部隊的能力。因為快速的平台損耗、脆弱的後勤體系、過度集中的基地配置，以及不足的工業動員能力，將共同迫使美軍過早達到作戰崩潰點。
過度依賴日本美軍基地
報告警告，美國過度依賴少數幾個大型、集中的前線基地，尤其是位於日本和關島的美軍基地，這會讓美國空中戰力極度容易暴露在中國飛彈的威脅之下。
在多種模擬情境中，部署在主要前線基地的美國及其盟友飛機，多達90%於衝突初期就在地面被摧毀。因為跑道、燃料儲存設施、指揮設施以及停放中的飛機會同時遭到打擊。
美彈藥35至40天內耗盡
報告指出，美國關鍵的精準導引彈藥，包括長程反艦飛彈、空對空攔截彈、飛彈防禦系統等，在大規模作戰行動開始後的5到7天內，就會開始出現短缺。在大多數情境下，這些關鍵彈藥會在35到40天內完全耗盡，使美軍無法維持高強度、快節奏的作戰。
燃料被視為所有弱點中最具決定性的一項。報告特別區分一點：在多數情境中，美國並非真正把燃料用完，而是在敵火威脅下，失去了運送燃料的能力。
中國的聯合作戰準則（doctrine ）明確將攻擊後勤船隻、港口、管線與補給油輪列為優先目標。即便只是有限數量的油輪損失、港口受阻或管線被切斷，也足以使燃料輸送量降至無法承受的水準，迫使指揮官在整體燃料仍有庫存的情況下，不得不大幅縮減空中與海上作戰行動。
中國作戰行動能撐數月之久
在模型假設下，中國相對能夠持續高強度作戰數月之久。
中國關鍵彈藥庫存，會在大規模作戰行動約20天至30天後開始出現消耗。不過，由於替代效果（substitution effect）的作用，中國能夠將作戰行動延長至數個月，遠遠超過美軍達到戰力極限的時間。
10兆美元的全球經濟衝擊
這份被刪減的報告得出結論，美國極難阻止大規模的全球經濟衝擊。
航道的中斷、關鍵基礎設施的毀滅，以及台灣半導體生產的癱瘓，將引發估計約10兆美元的全球經濟衝擊，並對金融市場、製造業和全球貿易產生持久的連鎖反應。
以戰時狀態重建美工業基礎
這份報告發布之際，正值多年來各界對美國軍事準備程度和工業產能深感憂慮，而中國正迅速擴張其海軍力量和造船基地。
美國海軍目前運行的艦隊規模小於預期，而美國各造船廠則面臨人力短缺、基礎設施老化與長期延宕等問題；反觀身為全球最大造船國的中國，持續在新建軍艦船體數量上領先美國。
美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）及其他軍方領導人已承諾，將五角大廈的工業能力轉入「戰時狀態」。
美嚇阻力面臨風險
《巨浪》警告，或許最令人警惕的是，印太地區如此規模的損失，將使美國無法有效嚇阻或回應全球其他地區的第二場重大衝突。
一場台灣戰爭，可能為俄羅斯、伊朗或北韓等對手的後續的侵略行動打開大門，從根本上動搖全球安全秩序。
報告直言不諱地評估：現有五角大廈計畫與國會撥款進度過慢、過於零散，且規模不足，無法應對挑戰的嚴重性。在許多情況下，修補關鍵弱點所需的時間，甚至超過衝突可能爆發的時間表。
報告提4點改革措施
為避免作者所稱的「戰略性失敗」，報告呼籲美國國會立即擴充彈藥庫存、 強化燃料儲備與配送基礎設施、加固並分散前沿基地、加速後勤與持續作戰改革。
作者警告，若不迅速行動，美國恐將在結構性準備不足的情況下，捲入一場既無法有效作戰、也無法長期支撐的衝突。
隨著情報警告顯示，中國可能在未來十年結束前，對台灣採取行動《巨浪》提醒，彌補這些缺陷的時間與機會正在比華府準備的速度還快消失。
