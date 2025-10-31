川普政府恐斷糧食券 霍楚宣布進入緊急狀態

紐約州長霍楚(Kathy Hochul，中)30日宣布紐約州進入緊急狀態，並採取一系列新措施提供緊急糧食援助，強化全州食物銀行與糧倉網絡，(記者范航瑜／攝影)

川普政府將自11月1日(周六)起取消發放糧食券(SNAP)，近300萬紐約人恐將斷糧。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)30日宣布紐約州進入緊急狀態，並採取一系列新措施提供緊急糧食援助，強化全州食物銀行與糧倉網路。截至目前，州府糧食補助累計投入總額達1億600萬元，但仍舊難填缺口。

霍楚將撥款6500萬元州府新資金，用於支援食物銀行、糧倉等緊急糧食援助計畫。其中4000萬元用於「防飢與營養援助計畫」(HPNAP)，與全州約2700個緊急糧食供應單位合作，提供食物與營養服務。另外2500萬元投入「滋養紐約」(Nourish NY)計畫，透過全州救援糧食網路，將水果、蔬菜和奶製品等農產品分發給有需要的居民。

州府還將調派「紐約州服務團」(Empire State Service Corps)及「州立大學服務團」(SUNY Corps)成員，設立短期危機應對職位，協助因人手不足而陷入困境的食物銀行。

「川普政府切斷300萬紐約人的糧食補助，讓紐約陷入前所未見的公共健康危機，同時也重創雜貨店、便利店及農民的生計，」霍楚表示。「今天，我宣布進入緊急狀態，並撥款州府資金作為緊急糧食援助，確保紐約人不會挨餓。川普與國會共和黨人有能力停止這場危機，數百萬家庭的溫飽正繫於此」。

聯邦農業部26日宣布，由於聯邦政府停擺、資金枯竭，將從11月1日(周六)起停止發放糧食券補助，預計影響全美4200萬人。川普政府已表態稱，不會使用應急資金維持糧食券的發放。

SNAP計畫自啟動以來一直由聯邦政府出資。紐約州每月管理約6億5000萬元聯邦SNAP補助。由於規模龐大，霍楚與多州州長多次強調，沒有任何州府能取代SNAP補助的缺口。

紐約州已與全美24州日前聯手提告聯邦政府、要求釋出緊急SNAP資金。霍楚也與20位州長共同致函川普總統，敦促聯邦政府改變立場、立即釋出應急糧食補助。

