川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

川普政府加大力度取消海外出生的公民身分，要求移民局每月提出100至200個撤銷入籍案件。（美聯社）

川普政府計畫擴大剝奪外國出生者的歸化公民身分，並將優先考慮取消「非法獲得美國公民身分的對象」。

「紐約時報」報導，美國公民暨移民服務局(USCIS)各地辦公室16日收到上級指示的內部文件，要求USCIS在2026財年「每月向移民訴訟辦公室提交100宗至200宗撤銷入籍資格的案件」，移民政策再進入新階段。

司法部數據顯示，2017年迄今，撤銷歸化公民身分的案件共計120多件。

聯邦法律規定，只有涉及詐欺或在其他少數特定情況下，入籍者才會被取消公民身分；大多數被剝奪公民身分的人會變成合法永久居民。

紐時報導，川普政府無所不用其極打擊合法與非法移民，令人關切可能波及在入籍文件中犯下無心之過的人，並在守法民眾中散播恐慌。

川普政府正大力圍堵移民系統的漏洞，並對試圖入境和留在美國的人設置重重障礙，相關行動不僅趕走非法移民，暫停庇護申請，同時禁止來自非洲和中東大多數國家的旅客入境；官員強調，前述行動讓美國更安全，並維護美國價值。

USCIS發言人特拉格瑟(Matthew J. Tragesser)說，「USCIS在打擊詐欺行動中，優先處理違法取得美國公民身分者並非秘密，尤其是在前政府執政期間。」

特拉格瑟強調，「我們將對那些在入籍過程中說謊，或提供假資料的人提出取消公民身分的訴訟。我們期待與司法部合作，恢復美國移民制度的公正性。」

然而，部分卸任官員對當局要求USCIS每月提交的取消公民身分案件數量感到憂心忡忡。

撤銷數 現在每年總數10倍

曾任USCIS官員的「移民政策研究所」(Migration Policy Institute)分析師皮爾斯(Sarah Pierce)表示，「隨意設定取消入籍案件的數字目標，恐讓撤銷公民身分的行動沾染政治色彩，當局未來要求的每月撤銷案件數量是近年來每年取消入籍總數的十倍，這會變成一種罕見、嚴重且粗暴的手段，加劇數百萬名歸化美籍人士不必要的恐懼和不確定性。」

支持嚴厲執行移民法的人士則認為，有必要更積極地撤銷不當獲得公民身分的對象。

主張限縮移民的「移民研究中心」(Center for Immigration Studies)執行主任柯瑞科里恩(Mark Krikorian)表示，「我不認為我們取消太多人的公民身分」，美國「距離取消很多人的公民身分還差得遠」，相關措施不會牽連到不該被針對的對象。

美入籍公民 約有2600萬人

人口普查局(Census Bureau)統計，美國約有2600萬入籍公民；USCIS的統計數據則顯示，去年有逾80萬名新公民宣誓入籍，其中大多數人在墨西哥、印度、菲律賓、多明尼加共和國或越南出生。

