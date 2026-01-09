川普政府打擊詐欺 司法部成立專責新部門

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國總統川普政府今天表示，司法部將成立新部門並由助理司法部長領軍，打擊全國猖獗的詐欺問題。

路透社報導，人權倡議者及批評人士表示，川普政府以涉嫌詐欺為由，實則打擊移民與政治對手。他們也質疑政府處理詐欺問題的能力，指出川普過去曾赦免犯下詐欺罪的人。

白宮在一份聲明中表示：「為打擊美國猖獗且普存的詐欺問題，司法部新成立的國家反詐欺部門，將執行聯邦刑事與民事法律，打擊針對聯邦政府計畫、聯邦補助的各類福利、企業、非營利組織與公民個人的欺詐行為。」

近幾週來，川普政府將矛頭指向明尼蘇達州，聲稱當地福利體系與社福計畫，存在大量由移民所犯的詐欺行為。

川普政府官員最近頻繁且猛烈抨擊明尼蘇達州索馬利亞裔社區，這是美國最大的此類社區。人權和移民倡議者表示，川普誇大個別案例，並利用這些案例為聯邦擴權。

白宮表示，負責司法部新部門的助理司法部長（assistant attorney general），將帶領部門調查、起訴並補正影響聯邦政府、聯邦補助各項福利，以及民眾的詐欺行為。

白宮表示，這名官員將就「涉及重大詐欺、影響調查與起訴及相關政策問題」，提供司法部長與副部長建議。

本週稍早，川普政府以防範詐欺為由，宣布凍結撥給加州、科羅拉多州、伊利諾州、明尼蘇達州和紐約州超過100億美元的資金，這些經費係用來作為聯邦兒童保育與家庭援助之用；這些州隨後對川普政府提訴。（編譯：屈享平）1150109