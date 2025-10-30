川普政府打擊「非法移民」 執法機關助台抓逃犯拚KPI

台北市 / 綜合報導

而這回順利遣返蔡姓通緝犯，美方執法單位鼎力相助，也是重要關鍵！今年3月蔡姓通緝犯，被洛杉磯警方逮捕後，美國緝毒局也派員戒護，就是因為川普政府，為了打擊非法移民，對執法單位訂立了KPI，我國刑事局交付逃犯名單給美方，如果抓到人就會協助遣返，不過通緝犯經常以「申請庇護」來拖延時間，像是「太陽花女王」劉喬安，也因為通緝在美國被捕， 卻向美方申請政治庇護 ，目前庇護審理程序仍在進行中，遣返日期未定。

腳踩拖鞋雙手被上銬，今年3月蔡姓通緝犯，在美國狼狽落網，一旁除了有洛杉磯警方外，還有美國緝毒局警力戒護，要將他繩之以法，刑事局警方與美國遣返行動處人員，完成人犯交接，終於將潛逃多年的蔡姓嫌犯，逮捕歸案受審，而這回行動順利，多虧美方鼎力相助。

川普上任後重點打擊非法移民，其中當然也可能抓到，躲在當地的台灣逃犯，刑事局駐美聯絡官，會定期交付逃犯名單，給美國國土安全部，執法及遣返行動處，美方執法機關逮人後，就會派員戒護遣返，不過差別是過去拜登政府，較重視移民人權，因此逮捕人數較少。

而川普政府為了打擊非法移民，訂立KPI給執法單位，也有助提升人犯落網率。「太陽花女王」劉喬安(2016.06.30)說：「謝謝法官今天裁定，然後對所有判決都會服從，然後照做。」同樣是逃亡美國，被當地執法機關逮捕，太陽花女王劉喬安，遣返日期仍未定，比較兩人情況，蔡姓通緝犯2017年帶妻兒逃往美國，2025年被捕，申請政治庇護，並提出暫緩遣返，都遭到美方駁回，而劉喬安涉嫌毒品詐欺等，2019年潛逃美國，疑似由美籍男友接應，2025年被捕，同樣申請政治庇護，仍在審理中。

律師李育昇(非當事律師)說：「在美國申請庇護，必須要跟政治，種族，宗教迫害等有關，才有可能獲得美國的庇護，不被遣返，相關審查是極為嚴格的，這些逃到美國的人，常會利用這個申請庇護的程序，來拖延被遣返回台的時間。」通緝犯以為逃到美國，就能逍遙法外，但台美加強合作打擊犯罪，仍被遣返回台，面對法律制裁。

