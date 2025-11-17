川普政府打算出售48架F-35給沙烏地 五角大廈因擔心中國竊取技術而反對
美國五角大廈官員擔心，F-35若賣給沙烏地，戰機技術可能會外洩，主要理由是中國的間諜活動猖獗。（圖片來源／洛克希德馬丁官網）
《紐約時報》報導，知情人士透露，正當美國總統川普政府可能敲定向沙烏地阿拉伯出售先進F-35隱形戰機的交易，一份五角大廈（國防部）情資報告引發外界的擔憂：如果交易達成，中國可能會竊取F-35戰機的技術。
一份五角大廈情報報告預判，如果川普政府向沙烏地阿拉伯出售F-35戰機，中國可能會試圖從沙烏地阿拉伯取得F-35技術。
沙烏地與中國已建立安全伙伴關係
知情人士表示，研究這筆交易的五角大廈官員擔心，F-35技術可能會外洩，主要理由是中國的間諜活動，或是中國與沙烏地阿拉伯有安全夥伴關係，這些風險評估來自國防部下屬的國防情報局（DIA）編寫的一份綜合報告。
目前，普政府和沙烏地阿拉伯加緊談判腳步，希望敲定一項協議的最終細節。根據該協議，美國武器製造商將向沙烏地阿拉伯出售48架F-35戰機，價值數十億美元。知情人士透露，國防部長赫格塞斯預計將批准該協議，之後該協議將進入跨部門審查程序。
沙烏地阿拉伯的實際領導人、王儲穆罕默德.薩勒曼（Mohammed bin Salman）預計本周二（18日）訪問白宮，與川普總統會面。美國官員表示，雙方會談的首要議題是打算敲定F-35戰機交易和一份共同防禦協議；沙烏地阿拉伯是美國武器的最大買家。
沙烏地的國防大臣哈立德（Khalid bin Salman）親王本周二在社群媒體上發文稱，他最近會見赫格塞斯、國務卿盧比歐川普的中東特使威特科夫。「我們回顧沙烏地阿拉伯與美國的關係，並探討加強戰略合作的途徑。」他的貼文寫道。
川普政府希望促成沙烏地與以色列建交
當被問及有關F-35戰機交易的報告時，美國國防情報局拒絕置評，沙烏地駐華盛頓大使館也未回覆置評請求。
白宮的一份聲明表示：「我們不會在總統宣布重大事項之前針對正在進行的對話發表意見。」
同時，穆罕默德王儲及助理持續敦促美國推進談判，以批准沙烏地發展民用核子計畫。此舉引發美國官員的討論，他們擔心沙烏地可能會利用民用核技術來研發核武。
與拜登政府一樣，川普政府也試圖促使沙烏地阿拉伯與以色列關係正常化，希望以、沙建交。但鑑於以色列跟哈瑪斯戰爭造成的加薩走廊慘重傷亡，以及以色列政府對巴勒斯坦採取極右派政策，建交的目標短期內不太可能實現。
除了憂心中國取得F-35技術之外，尚在協商的軍售還引發美國人的疑問：美國政府此舉是否會損害以色列在中東地區的軍事優勢？以色列是中東地區唯一擁有F-35戰機的國家，曾在2024年10月和2025年6月出動F-35戰機，對伊朗發動空襲。
美國須確保以色列保持「高品質的軍事優勢」
自1973年阿以戰爭以來，美國決策者一直致力於確保以色列在中東地區保持「高品質的軍事優勢」。在美國以往的幾任政府中，都曾啟動過一個高度機密、歷時數月的跨部門程序，審查擬議的中東地區軍售案是否符合以色列的軍事利益。
美國國會表示，美國必須確保以色列能夠在遭受「最小損失和人員傷亡」的情況下，擊敗「任何可預測的常規軍事威脅」。
2020年，在川普第一任期曾經同意向阿聯大公國出售F-35戰機，作為促成阿聯大公國與以色列根據《亞伯拉罕協議》建立邦交。當時，有些美國官員反對這項軍售案，因為阿聯大公國與中國關係密切，擔心以色列的軍事優勢會因此被削弱。
拜登政府於2021年初暫停這項交易，啟動重新評估的程序，主要原因是擔心如果F-35戰機部署在阿聯大公國，中國可能會獲得相關技術。隨後，美國向阿聯大公國提出一系列條件，包括在戰機上安裝自毀開關，以便美國政府在必要時讓戰機各種功能失效，導致阿聯大公國官員認為這些要求過於苛刻，最終兩國的交易告吹。
