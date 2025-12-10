川普政府扣押油輪 馬杜洛要求美國停止非法干預
法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)10日要求美國停止對他國家的干預。美國在這個加勒比海國家附近海域進行大規模海軍部署已有數月，引發可能爆發軍事攻擊的憂心。
在美國總統川普(Donald Trump)10日稍早宣布在委內瑞拉近海扣押一艘大型油輪之後，馬杜洛在首都卡拉卡斯(Caracas)告訴支持者，委內瑞拉要求美國政府結束在委內瑞拉與拉丁美洲的非法與殘酷干預主義。
馬杜洛的主要對手、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，10日稍早在挪威奧斯陸獲頒諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)，由她的女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)代領。
美國已針對它所說的反毒行動，在加勒比海與太平洋集結了強大的海軍力量，但馬杜洛害怕這是推翻他的政權、並控制委內瑞拉石油的部份行動。
美國自9月以來對被控販毒的船隻發動攻擊，並奪走了至少87條人命，根據委內瑞拉政府與這些人的家屬表示，他們之中有很多是漁民。
馬杜洛10日在一場支持政府的集會中說，「我們向干預主義說不，反對旨在政權更迭的破壞穩定計畫。讓美國政府專心治理它自己的國家吧」。
根據觀察家表示，違反美國禁運、運送委內瑞拉石油的油輪仍持續在加勒比海域航行，以便供應以中國為主、難以獲得滿足的市場需求。
其他人也在看
南韓太扯！謬稱「中國台灣」竟又貿易刁難 外交部次長出面回應了
即時中心／高睿鴻報導迫於中國的壓力，國際社會時常傳出，有國家刻意、或不經意矮化台灣主權地位之情事。最近南韓推出的「電子入境卡（E-Arrival Card）」，就因系統將台灣標註為「中國台灣CHINA（TAIWAN）」，引發我國輿論譁然；後續更傳出，我國外交部已數次向韓方表達關切、要求更正，但目前卻仍不為所動。而針對外交部亞東太平洋司昨（9）日表態，「已全面重新檢視與韓政府的關係」，外交部次長陳明祺今（10）日也回應了。民視 ・ 20 小時前 ・ 318
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 12 小時前 ・ 109
13架中俄戰機「日本周邊」聯合飛行！驚見核轟炸機 小泉進次郎怒：明顯示威
日中關係劍拔弩張，中國軍機繼日前以雷達2度照射日本戰機後，昨（9日）中國與俄羅斯戰機又在日本周邊進行聯合發行，派出的機種包含Tu-95、轟-6轟炸機等，挑釁意味濃厚。鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前 ・ 183
賴清德黨主席保衛戰「保五綠、攻五藍」 黃暐瀚分析這五縣市最有翻轉機會
2026九合一選舉進入備戰狀態，各陣營陸續拍板各縣市人選。政治評論員黃暐瀚分析最新選戰情勢。他指出民進黨的戰略是穩固「五綠」本命區，並且進攻「五藍」執政縣市，包括宜蘭縣、台東、嘉義市、新竹縣以及彰化縣。風向台灣 ・ 20 小時前 ・ 409
美國防授權法案刪除「邀台參與環太軍演」 揭仲曝2警訊：川普考慮恢復邀中共
美國國會參眾兩院最終版的「國防授權法案」已出爐；但引人注意的是，參議院版「邀請台灣參與環太軍演」的內容，在最終的兩院版遭到刪除。淡江大學國際事務與戰略研究所兼任助理教授揭仲表示，第一個可能是川普政府目前正與北京就經貿談判與明年四月的訪中行進行磋商，認為這段文字可能會帶來變數；但揭仲更擔心川普政府是否在考慮恢復邀請中共參加環太軍演，所以才要將這段已多次出現在相......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 62
韓國入境卡標「中國台灣」！名醫：禁韓團？
[NOWnews今日新聞]韓國電子入境申報系統（E-ArrivalCard）自今年2月啟用後，持續將台灣列名為「中國（台灣）」，儘管我方多次溝通抗議，至今仍未修正標示，激起台灣社會強烈反彈。外交部已宣...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 39
殲15「準」開戰行為 火控雷達照自衛隊戰機
日本首相高市早苗的台灣論事件已持續一個月，中國不斷升級事件。上週六(12/6)，中國航空母艦遼寧號前往沖繩區域公海，進行艦載機起降演練，升空殲15戰機；日本航空自衛隊緊急升空應對，卻遭到殲15以火控雷達兩度長時間照射。日本政府對中國發出嚴正抗議，沒想到北京當局表示，是日本自衛隊近距離妨害操演，抨擊日本顛倒黑白。TVBS新聞網 ・ 1 天前 ・ 24
鄭麗文指訪北京3前提是編故事 藍委憂心民進黨「毀鄭行動」開打
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 有媒體指稱國民黨主席鄭麗文將在農曆年前後與中共總書記習近平會面，且據傳北京提出許多不利台灣的會面前提，引發黨內外議論。對此，有國民黨立委指出，民進黨「毀鄭行動」、選戰模式已正式開打，也有藍營人士憂心「鄭習會」若成真，恐在2026地方大選前投下深水炸彈。 先前有媒體報導，在國民黨2位副主席低調赴中交涉後，鄭麗文與北京已...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 26
民眾檢舉台南知名牛肉湯「小強」醬汁桶泡澡 衛生局稽查結果
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】臺南市政府衛生局針對民眾於網路上反映位於北區牛肉湯店家衛生疑慮，衛生局當互傳媒 ・ 9 小時前 ・ 發起對話
高嘉瑜回鍋藍估至少三萬票 王孝維：我是最大受害者
台北市 / 綜合報導 港湖女神高嘉瑜2026動向，備受關注，8日主持網路節目時，來賓國民黨北市議員李明賢和她打賭，表示高嘉瑜若參選，將拿下3萬票以上。不過仔細分析，在泛綠陣營票數縮水情況下，高嘉瑜獨拿3萬多票，可能就排擠同黨人選的空間。民進黨港湖議員何孟樺表示，問題不在於誰拿了幾票，而是有沒有人來分票 ，但王孝維直言，他就是最大受害者，如果高嘉瑜2018年分他一些票，當年就不會落選。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「我跟你賭啦，如果你沒有三萬起跳的話，唉，你這樣講我真的壓力很大，我現在都不知道票在哪裡。」看好高嘉瑜高人氣，回鍋選議員可以衝出極高票，畢竟立委回鍋真的有優勢。前立委(民)高嘉瑜VS.台北市議員(國)李明賢說：「你看嘛，立委回鍋的，彥秀回鍋，之前那個，王世堅啦，都是三萬票起跳的啦。」回顧李彥秀2022年回鍋，就搶下3萬7千多票還是全國最高票，如今高嘉瑜高機率重演李彥秀當年盛況，但這恐怕苦了黨內自家人，其實高嘉瑜過去2018年選議員，票數就已經超過3萬4千多加上其他2席民進黨議員，泛綠陣營拿下了八萬多票占了四成一，少了高嘉瑜民進黨依舊拿下3席，不過泛綠陣營票倉縮水，從4成1降到3成3，到了2026要是高嘉瑜，實力不減回鍋選議員，高嘉瑜若獨自拿下3萬票，恐怕將擠壓到其他同黨的空間。台北市議員(民)何孟樺說：「高委員如果回鍋呢，會不會讓民進黨的席次減少，確實是非常多支持者擔心的問題，但如果從，2014，2018，2022年，三次的選舉來看，問題的重點不在於高委員拿了多少票，而是在於有沒有人來分票，因為2018年我就是最大，最受遭殃的人，幾百票落選，她(高嘉瑜)竟然可以拿到，2個議員的席次，大家都戰戰兢兢。」如今民進黨內湖南港選區打算提名3+1座三望四，是看好高嘉瑜的吸票能力，還是隨著高嘉瑜的加入最後反壞了黨內選戰節奏，綠營內部持續觀望誰都不敢大意。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
談戰爭「照常上班」遭砲轟！苗博雅回擊：台灣被占領我會第一批被殺
即時中心／潘柏廷報導台北市議員苗博雅先前在直播時指出，現代戰爭不是所有人都在戰場，她舉例，雖烏克蘭被俄國攻擊3年，但沒被占領的地區還是照常「上班上課」；因此當金門、馬祖被攻擊時，民間部分其實很多社會活動還是維持正常運作。豈料，這段話卻遭媒體、藍營側翼扭曲砲轟，使得苗博雅昨（9）日深夜發長文反擊喊，若台灣被中共佔領，她絕對是第一批被抓甚至被殺的。民視 ・ 21 小時前 ・ 7
川普籲烏克蘭舉行大選 澤倫斯基回嗆：烏國人民的事｜#鏡新聞
美國總統川普日前接受媒體專訪，不只抨擊歐洲正在成為一個衰敗且虛弱的大陸，還呼籲烏克蘭按計畫舉行選舉。不過，烏克蘭總統澤倫斯基回嗆，只要烏克蘭國會與國際盟友同意，他準備在未來60至90天內舉行戰時選舉。澤倫斯基強調，要不要舉行選舉是烏克蘭人民的決定，不是其他國家領袖的決定。鏡新聞 ・ 14 小時前 ・ 3
韓國入境卡「台灣變中國」！王定宇建議政府進一步因應：錯誤要付出代價
南韓電子入境卡（E-Arrival Card）「出發地」欄位及「下一目的地」欄位，將台灣錯誤列為 CHINA（TAIWAN），引發抗議，外交部更稱「正全面重新檢視與韓國政府關係」。民進黨立委王定宇今（10）日表示，外交部持續抗議與交涉後，若韓方仍執迷不悟，會建議政府審慎思考如何採取更進一步的因應措施，讓韓國政府知道「這個錯誤是要付出代價的」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 23
共機雷達照射日本F-15 日中熱線打不通
[NOWnews今日新聞]日本航空自衛隊的F-15戰鬥機在6日遭到中共解放軍的艦載殲-15戰鬥機以雷達照射，日方強烈抗議，日中緊張關係加劇。中國軍方媒體公開了一段音檔，聲稱是中國軍機對自衛隊機進行雷達...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前 ・ 80
陳水扁將上主持台 開新節目邀市長候選人 何景榮：抓準賴清德「這弱點」....
[Newtalk新聞] 前總統陳水扁近日表示，將與《鏡電視》合作開設新節目〈總統鏡來講〉，預計於明年初開播。該節目因應 2026 年將舉行的地方首長選舉，預計將邀請獲民進黨提名的候選人擔任來賓，近期陳水扁亦訪問邱議瑩，並公開支持陳亭妃參選台南市長，顯然試圖再次影響政局。 陳水扁與談邱議瑩。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 陳水扁與談陳亭妃。圖：翻攝自陳水扁新勇哥物語 淡江大學助理教授何景榮在〈新聞大白話〉節目中評論道，他認為陳水扁相信賴清德難以取得中間選民支持，固須進一步鞏固深綠基本盤，在這樣的情況下因忌憚得罪獨派，不會對陳水扁有太大反應。他提到，對比蔡英文執政時期，由於受到較多中間派支持，這才使陳水扁較難有發揮空間。 另一方面，國民黨籍立委洪孟楷則批評，〈總統鏡來講〉雖是以談話性節目的名義，實際上很可能帶有政治元素，有違背令陳水扁得以保外就醫的「四不原則」的疑慮，即不上台、不演講、不談政治、不接受媒體採訪。這一問題待節目播出方能定奪，國家通訊傳播委員會（NCC）代理主委陳崇樹也對此回應道，新聞台若違反相關規範，將依法處理。查看原文更多Newtalk新聞報導(影) 泰總理竟稱不記得川普停火協新頭殼 ・ 15 小時前 ・ 1
澤倫斯基會見「英法德3國領袖」！呼籲加強對烏克蘭支持力度
據《BBC》報導，會談由英國首相施凱爾（Keir Starmer）主持，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）均到場。3位歐陸大國的領袖一致表態，在美國加速推動和平談判的壓力下，歐洲必須協力為烏克蘭提供更具約束力的安全保障，以免烏克蘭在談判中...CTWANT ・ 1 天前 ・ 5
幕後／藍營趕推助理費除罪想衝年底前過關 不甩外部壓力但內部藍委也反彈
[FTNN新聞網]記者孫偉倫／綜合報導國民黨中央與黨團合謀推動中央及地方民代助理費除罪化等多項修法，將公費助理費從直接匯入助理本人戶頭，改回為統歸民代本...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 4
韓入境系統列"中國台灣" 賴總統:盼尊重台灣人民意志
韓國入境系統，把台灣列為"中國台灣"，不只台灣多次抗議，韓國網友也轟外交災難！總統賴清德今天表態，要求韓國尊重台灣人民意志，外交部也說將全面重新檢視與南韓政府的關係，民進黨立委王定宇更建議政府審慎思考，如何採取更進一步的因應措施。民視 ・ 17 小時前 ・ 3
中國官媒社群公布「音檔」批日炒作雷達照射 小泉進次郎駁收到通報
日本政府7日指控中國從遼寧號起飛的殲-15戰機，對正在執行領空侵犯應對任務的日本自衛隊F-15戰機進行雷達照射，讓中日情勢急速升溫。中國央視旗下社群媒體「玉淵潭天」9日晚間釋出音檔，反控是日方有意滋擾中方訓練。不過日本防衛大臣小泉進次郎否認有受到中國的事先警告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 6
媒體揣測賴清德、柯建銘關係不復以往 吳思瑤：總統只做「這1事」
即時中心／黃于庭報導由公民團體發起的726、823兩波罷免接連失利後，民進黨團掀起檢討聲浪，一度傳出將撤換總召柯建銘，總統兼黨主席賴清德也曾表態，若黨團改選「更符合社會的期待」，不過柯最終成功續任。今（9）日有媒體報導指出，2人關係從此不復以往，且賴似乎認為黨團應對藍白強推《財劃法》更有作為。對此，民進黨立委吳思瑤回應，就她的觀察來看，雙方關係「沒有特別異樣」。民視 ・ 1 天前 ・ 9