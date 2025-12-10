川普政府扣押油輪 馬杜洛要求美國停止非法干預

法新社報導，委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)10日要求美國停止對他國家的干預。美國在這個加勒比海國家附近海域進行大規模海軍部署已有數月，引發可能爆發軍事攻擊的憂心。

在美國總統川普(Donald Trump)10日稍早宣布在委內瑞拉近海扣押一艘大型油輪之後，馬杜洛在首都卡拉卡斯(Caracas)告訴支持者，委內瑞拉要求美國政府結束在委內瑞拉與拉丁美洲的非法與殘酷干預主義。

馬杜洛的主要對手、委內瑞拉反對派領袖馬查多(Maria Corina Machado)，10日稍早在挪威奧斯陸獲頒諾貝爾和平獎(Nobel Peace Prize)，由她的女兒安娜(Ana Corina Sosa Machado)代領。

美國已針對它所說的反毒行動，在加勒比海與太平洋集結了強大的海軍力量，但馬杜洛害怕這是推翻他的政權、並控制委內瑞拉石油的部份行動。

美國自9月以來對被控販毒的船隻發動攻擊，並奪走了至少87條人命，根據委內瑞拉政府與這些人的家屬表示，他們之中有很多是漁民。

馬杜洛10日在一場支持政府的集會中說，「我們向干預主義說不，反對旨在政權更迭的破壞穩定計畫。讓美國政府專心治理它自己的國家吧」。

根據觀察家表示，違反美國禁運、運送委內瑞拉石油的油輪仍持續在加勒比海域航行，以便供應以中國為主、難以獲得滿足的市場需求。