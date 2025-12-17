川普政府批「危言聳聽」 宣布將解散NCAR氣候研究中心

美國總統川普政府宣布，將計劃解散位於科羅拉多州的「國家大氣研究中心」（NCAR）。（取自白宮Flickr）

美國總統川普政府宣布，將計劃解散位於科羅拉多州的「國家大氣研究中心」（NCAR），理由是認為該機構散布「氣候危言聳聽」。此舉引發學界與地方政府強烈反彈，但白宮仍表態將持續推動相關作業。

據《美聯社》報導，白宮管理及預算局局長沃特（Russ Vought）表示，政府已對NCAR展開全面審查，部分關鍵研究業務，如氣象預測與天災應變研究，未來將轉移至其他單位或地點。他並批評NCAR是「全美最大的氣候危言主義來源之一」。

廣告 廣告

NCAR是美國規模最大的聯邦氣候研究機構之一，由130多所大學組成的非營利聯盟，受國家科學基金會（National Science Foundation）委託經營，長期支援極端天氣預測與氣候模型研究。

白宮一名高級官員匿名指出，NCAR部分研究方向被視為帶有「覺醒意識濫用」資源，包括資助設立「原住民與地球科學中心」，以及追蹤空氣污染來源，該官員批評其「魔化汽車與石油、天然氣產業」，認為是浪費公帑。

氣候學家暨德州理工大學特聘教授海霍（Katharine Hayhoe）形容，NCAR對氣候科學界而言如同「母艦」，解散將重創人類對地球系統的理解。

科羅拉多州州長波利斯（Jared Polis）也警告，若計畫成真，不僅危及公共安全，還將削弱美國在全球科研競爭中的地位。

白宮則強調，此舉是為讓NCAR「回歸原本研究目的」，但尚未說明將影響多少員工與合作計畫。目前該中心約有830名員工。

更多鏡週刊報導

飛機靠窗座位變「極限貼窗位」 她被胖鄰座擠到動彈不得超崩潰！網友掀論戰吵翻

一逛就便意上身？他竟直接私訊寶雅：冷氣是不是有加瀉藥 醫解析「便祕救星」背後原理

蝦皮聊聊變外遇工具！人妻偷情互叫寶貝狂送愛心 羞喊「中午後做容易高潮」