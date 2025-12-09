川普政府掀移民寒流 美國務院翻倍撤8.5萬簽證、約1成是學生

川普政府持續對持有美國各類簽證的外籍人士進行審查。路透社



川普政府持續對持有美國各類簽證的外籍人士進行審查，美國有線電視新聞網（CNN）週一（12/8）引述美國國務院官員透露，川普政府自今年1月起已撤銷8.5萬份各類簽證，數量較去年翻倍有餘，其中包含超過8000份學生簽證。

此舉正值川普政府全面對美國境內移民及入境資格加強管控之際。官員指出，因酒駕、襲擊及竊盜等違法行為導致簽證撤銷者，數量佔去年的將近一半。儘管官員並未詳述剩下一半簽證被撤銷的原因，但國務院此前曾以過期及「支持恐怖主義」為由撤銷簽證。

美國國務院官員8月曾表示，計畫持續對所有持美國簽證的逾5500萬名外籍人士進行審查，只要發現任何潛在不符合資格的跡象，包括逾期居留、犯罪活動、危害公共安全、參與任何形式的恐怖活動或支援恐怖組織等，國務院就會撤銷其簽證。

這名官員補充說：「我們在審查過程中會審核所有可取得的資訊，包括執法或移民紀錄，以及簽證核發後所浮現任何潛在不符合資格的資訊。」

在美國總統川普（Donald Trump）的第二任期內，國務院大幅擴大審查或拒絕簽證申請者的標準。路透社上週披露，國務院可對任何曾參與言論審查（包括事實查核、社群內容過濾等）的申請人拒發簽證，此舉是針對外國高技術人才H-1B簽證實施「強化審查」的一環。

CNN指出，由於美國官員指控參與反加薩戰爭示威的外籍學生涉及「反猶太主義」及支持恐怖主義，加上國務院在10月宣稱，已撤銷部分涉嫌「慶祝」保守派政治行動家柯克（Charlie Kirk）遇刺者的簽證，類似行動引發外界對美國憲法第一修正案的擔憂。

美國憲法「第一修正案」（Amendment I）於1791年12月15日獲得通過，明文禁止美國國會制訂任何法律，以確立國教、妨礙宗教自由、剝奪言論自由、侵犯新聞自由與集會自由、干擾或禁止向政府請願的權利。

除國務院拒發與撤銷簽證政策外，美國國土安全部亦實施強硬的拘留與驅逐行動。川普政府實質上已凍結難民安置計畫，並表示將審查所有在拜登政府時期入境的難民。

而在今年稍早，川普政府已限制19個國家的公民赴美旅行。CNN上週引述知情人士透露，兩位國民兵日前在華府遭阿富汗籍人士槍擊後，國土安全部長諾姆（Kristi Noem）更建議，進一步將限制名單擴大至30至32個國家。

